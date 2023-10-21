合體開箱競總！蔡英文讚賴清德：最適合帶領台灣往前走的人選

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「真的滿好玩的！」參觀完競總的蔡英文說，2016、2020年兩次總統大選，都是在這邊一起打拚、邁向勝利，剛看到競選小物跟優秀的圖文創作一起合作，拼圖有「大家一起拚」的感覺，她很喜歡。
蔡英文提到，競選總部設計很用心，也看出賴清德不只關心、也了解台灣產業趨勢，且對台灣新創產業、地方創生等行業，都非常關心，而賴要推動的是創新繁榮台灣，相信是在所有參選人中，「賴清德準備最充足，是最適合帶領台灣往前走的人選」。
蔡英文表示，賴清德喜歡棒球，而選舉也跟棒球比賽很像，球場狀況瞬息萬變，每局都有不同局勢，要戰術靈活，把握每次得分防守機會，堅守到九局下半三出局，才能贏得最後勝利，球賽不只一個人完成，要團結一心，場邊啦啦隊、加油團也一樣重要，加油聲越大選手就會越有信心。
「拜託所有挺台灣好朋友，當賴清德加油團！」蔡英文說，選舉還有84天，希望大家有空來競總走走看看，一票拉一票，一起支持賴清德，及民進黨所推的立委參選人，一起壯大「TEAM TAIWAN」。
賴清德則說，很高興邀請蔡英文共同開箱競總，這邊是蔡英文勝利的地點、是福地，希望延續蔡總統兩次競選的福氣，在2024大選能夠圓滿成功、高票當選，在民主道路上壯大台灣；他也說，希望民主力量都是台灣隊，一起挺台灣，讓台灣成為民主世界的MVP。
賴清德提到，如蔡英文所言，一場選舉就像一場球賽，要有團隊，建設國家也是如此，各行各業都要團結在一起，一起為台灣打拚，讓未來台灣能夠更好，讓台灣也能對世界做出具體貢獻，「歡迎父老鄉親、都能來競總走走看看，踩得更旺一點！一起成為TEAM TAIWAN」。