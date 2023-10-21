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2023桃園萬聖城今晚盛大登場！「必玩活動」一次看　南瓜QQ球超萌

▲桃園萬聖城帶來5位搞怪可愛的原創角色，調皮又可愛的「QQ南瓜球」必拍。（圖／樂遊桃園臉書）
▲桃園萬聖城帶來5位搞怪可愛的原創角色，調皮又可愛的「QQ南瓜球」必拍。（圖／樂遊桃園臉書）

記者潘毅/綜合報導

一年一度搞怪盛事「桃園萬聖城」即將在今（21）日晚間熱鬧開城！今年進入第四屆活動，更是為期11天歷年最長的萬聖節活動，大小朋友一路爽玩到10月31日萬聖節！現場「必玩精彩活動」以及可愛裝設也一次看。

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今年的桃園藝文廣場將化身成「魔幻廚房」，讓大家體驗最好吃的萬聖節，現場還有許多豐富活動，萬聖變裝演唱會、萬聖變裝大賽、電音派對、萬聖踩街、舞台親子活動及各式主題市集。

▲一年一度搞怪盛事「桃園萬聖城」即將在今（21）日晚間熱鬧開城！今年進入第四屆活動，更是為期11天歷年最長的萬聖節活動
▲一年一度搞怪盛事「桃園萬聖城」即將在今（21）日晚間熱鬧開城！今年進入第四屆活動，更是為期11天歷年最長的萬聖節活動。（圖／樂遊桃園臉書）
此外今年桃園萬聖城帶來5位搞怪可愛的原創角色，貫穿「可以吃的萬聖節」主題特色，分別有喜歡躲在棺材裡睡覺、最喜歡吃棺材板和大溪豆乾的貪吃「阿財吸血鬼」，愛吃麵食所以把麵條捆在身上、迷戀龍岡米干的「麵麵木乃伊」，喜歡四處拍照踩點魔幻咖啡廳、甜點系網美的「泡泡糖女巫」，台灣最夯QQ球、調皮又可愛的「QQ南瓜球」，最後是熱愛吃龜山水果乾的「阿乾殭屍」，五款角色代表桃園各項熱門美食，並將製作萬聖城獨家開發的特色餐點讓民眾嚐鮮。

活動現場設置6座萬聖節必拍裝置藝術，「吸血鬼血紅之屋」、「彩虹女巫咖啡屋」、「木乃伊中餐廳」、「南瓜萬聖QQ球」、「萬聖小屋」及主舞台「貪吃大嘴巴」，邀請民眾一起變裝打扮入場，相約體驗魔幻氛圍。

▲活動現場設置6座萬聖節必拍裝置藝術。
▲活動現場設置6座萬聖節必拍裝置藝術。（圖／樂遊桃園臉書）
「2023桃園萬聖城」活動期間周一到周五設計不同特色主題之夜，周六周日則舉行「萬聖節變裝大賽」和「踩街大遊行」，以及全台唯一「萬聖變裝演唱會」，每天晚上還將上演精采的展演動畫，活動長達11天。

🎪 2023「桃園萬聖城」
📍活動日期：10/21(六)-10/31(二)
📍活動開城時間：
     假日12:00-22:00
     平日17:00-22:00
📍活動地點：桃園藝文廣場及藝文綠園道 
必玩精彩活動
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10/22 MOMO家族樂派對
10/28 萬聖變裝大賽、變裝電音派對
10/29 萬聖踩街大遊行、YOYO家族廚房Party、亞洲萬鬼聯盟
10/31 討糖趣~不給糖就搗蛋
10/22-10/31 系列主題之夜

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