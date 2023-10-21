2023桃園萬聖城今晚盛大登場！「必玩活動」一次看　南瓜QQ球超萌

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此外今年桃園萬聖城帶來5位搞怪可愛的原創角色，貫穿「可以吃的萬聖節」主題特色，分別有喜歡躲在棺材裡睡覺、最喜歡吃棺材板和大溪豆乾的貪吃「阿財吸血鬼」，愛吃麵食所以把麵條捆在身上、迷戀龍岡米干的「麵麵木乃伊」，喜歡四處拍照踩點魔幻咖啡廳、甜點系網美的「泡泡糖女巫」，台灣最夯QQ球、調皮又可愛的「QQ南瓜球」，最後是熱愛吃龜山水果乾的「阿乾殭屍」，五款角色代表桃園各項熱門美食，並將製作萬聖城獨家開發的特色餐點讓民眾嚐鮮。
活動現場設置6座萬聖節必拍裝置藝術，「吸血鬼血紅之屋」、「彩虹女巫咖啡屋」、「木乃伊中餐廳」、「南瓜萬聖QQ球」、「萬聖小屋」及主舞台「貪吃大嘴巴」，邀請民眾一起變裝打扮入場，相約體驗魔幻氛圍。
「2023桃園萬聖城」活動期間周一到周五設計不同特色主題之夜，周六周日則舉行「萬聖節變裝大賽」和「踩街大遊行」，以及全台唯一「萬聖變裝演唱會」，每天晚上還將上演精采的展演動畫，活動長達11天。
🎪 2023「桃園萬聖城」
📍活動日期：10/21(六)-10/31(二)
📍活動開城時間：
假日12:00-22:00
平日17:00-22:00
📍活動地點：桃園藝文廣場及藝文綠園道
⭐必玩精彩活動
10/21萬聖變裝音樂派對開城，大咖藝人接力嗨翻全場
10/22 MOMO家族樂派對
10/28 萬聖變裝大賽、變裝電音派對
10/29 萬聖踩街大遊行、YOYO家族廚房Party、亞洲萬鬼聯盟
10/31 討糖趣~不給糖就搗蛋
10/22-10/31 系列主題之夜