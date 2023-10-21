金鐘58／曹佑寧金鐘超驚險！搭民眾便車卡紅燈 拔腿狂奔趕上紅毯
曹佑寧以《哈囉！毛小孩》入圍第58屆金鐘獎，在紅毯上牽著狗狗，穿西裝帥氣登場，然而他現身金鐘獎前，經歷了一番波折。今（21）日他在IG上透露，昨日的驚險記，在內湖定裝後碰上塞車車潮，改搭捷運後，下車攔不到計程車，求助一般民眾讓他搭便車，最後還遇上長秒數的紅燈，他只好下車拔腿狂奔到會場，終於及時趕到和節目組一起走紅毯。
記者薛羽彤／綜合報導
曹佑寧透露，當天下午4點到內湖定裝，一切都很滿意後，5點半準備前往會場，沒想到遇上周五內湖下班的車潮，「看著交通時間在眼前不斷不斷的增加，心想不妙！真的不妙！這樣一定趕不上」，最後他請司載他到捷運站，然而下車時，已經6點40分，他到路邊攔計程車，「老天鵝！怎麼可能沒有一台計程車！！還真的沒有！重點是沒有時間了！」情急之下，他請求民眾開車載他到會場。
曹佑寧原以為結束了驚險的歷程，沒想到快到達時，竟被一個超長秒數的紅燈卡在半路，「這時的我已經化身為運動員小曹！踩著紅底高跟鞋穿著一身啪哩啪哩，把國館的步道當作是賽道，從遠方街道看向紅毯前端，我估計應該有快一百公尺」，最後在主持人唱名節目名稱時，曹佑寧終於趕上，和大家一起走紅毯，結束一場有驚無險地趕場過程。