樹科大26歲生日慶典 元祖國際王松男獲頒名譽博士學位
樹德科大今(21)日盛大舉辦「薾祿德春-26週年校慶」系列活動，這是校長王昭雄上任以來的首場大型活動，也是疫情三年來恢復正常規模舉辦的慶典。董事長朱元祥頒授名譽博士學位予元祖聯合國際公司董事長王松男，並感謝其長期捐資興學助樹德科大弱勢學生安心就學，義行可風。
記者陳美嘉／高雄報導
校長王昭雄感性地說，這是個人接任校長近三個月的第一個校慶，雖在少子化的社會現況下，壓力十足，但回首26年前創辦人、董事會所有委員的蓽路藍縷，對學校營運的充份信賴及授權，才能讓大家在今天享受大棵樹的庇蔭，讓所有老師、所有同學，放心教學、安心學習；也因為歷任校長的步步為營、用心辦學，才能奠定樹德科大在遠見雜誌調查中，健全財務設施排行榜居全國前30名，校譽在全國享有口皆碑。
董事長朱元祥以「有專業者，才能受尊重、不受人計較與不易受抱怨；熱情加深專業、專業激發熱情，相輔相乘；大家要相互扶持、相互激勵，恢復起初的愛心」期勉師生。
名譽博士王松男說，樹德是宜學、宜居、宜行、宜樂的山水校園，能獲樹德科大授予名譽博士學位，是一生的榮耀，是意外的驚喜；人生85個寒暑，一路走來有哭有笑，貴人即時的扶持，讓自己的生命有不同的際遇與視野；也很感謝行銷系老師黃慶源應邀南下徵才演講，並參訪學生創意活動，而牽起與樹德科大的不解之緣。
今年校慶典禮活動由王校長表揚二位傑出校友，分別為流行設計系校友施宥彤與人類性學研究校友吳惠玲。當日也頒發各項學生校外競賽傑出獎項，包括國際技能競賽、教育部專題賽與技職之光、國際發明競賽以及時裝美容美髮競賽等。
校慶系列活動從10月初即陸續展開，包括《橫山藝術節-藝術新境》系列活動、《粉晶刮痧板運用》、《創意校歌比賽》、《瘋狂JAZZ》、《112年度研發及育成成果發表會》，以及校慶當日的拔河決賽、接力賽、趣味賽、園遊會、校友回娘家、校慶演唱會等。