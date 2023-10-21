前金萬興宮「秋季超拔消災大法會」11/2啟建

已有276年歷史的高雄市前金萬興宮，主神清水祖師，香火鼎盛，是高雄十大宗教景點之一。萬興宮將於11月2日至4日啟建「秋季超拔消災大法會」，拔薦項目計有超拔歷代祖先等。 我是廣告 請繼續往下閱讀 萬興宮總幹事表示，清水祖師在世時是位禪宗得道高僧，證悟後閉關半年，閉關期間又蒙道德天尊傳授道法，學成出關，道法天然純熟，是佛道雙修第一人。▲高雄市前金萬興宮將於11月2日至4日啟建「秋季超拔消災大法會」。（資料照／翻攝畫面）總幹事指出，宗教是在一個文化的旗幟下，於苦難中誕生，儘管出發點著眼點各有側重、派別不同，歸根結底不外乎「以人為本，以心為根」，全力教化世人解脫的方法。而廟宇更是為眾生而存在，所以近年來，萬興宮積極啟建各種超薦法會，讓亡者能夠安息，生者得以安住，法界眾生在清水祖師的慈悲宏願下，淨化心靈蓮位自昇。萬興宮將於11月2日至4日啟建「秋季超拔消災大法會」，拔薦項目計有超拔歷代祖先、冤親債主、地基主、胎靈嬰靈、動物靈以及陽世個人消災，可電洽報名。樹科大26歲生日慶典 元祖國際王松男獲頒名譽博士學位首屆「台灣卓越印刷設計展」駁二蓬萊倉庫登場登革熱預防與治療 中醫師全面解析金屬中心60週年慶 秉持永續創新邁向金彩百年