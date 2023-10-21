近6成國人反民進黨完全執政　賴清德稱身為參選人要做這件事

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對台灣民意基金會最新民調，賴清德回應，蔡英文已經執政兩任近8年時間，固然有許許多多的建樹，也贏得國人的稱讚跟支持，但執政必然會有一些問題，社會也會有不滿意的，在這種狀況下，國人會有一定比例希望能夠做改變，這可以理解。
「目前我作為民進黨總統參選人，要做的事情就是檢討改進！」賴清德提到，若蔡英文做得好的地方，「我們一定要持續推動，且要擴大推廣、深化持續推進；如果做得有問題的地方，也要迅速調整改進，能夠符合人民的需要、進一步爭取支持」，成功達到總統當選，國會過半目標。
賴清德強調，目前沒有考慮，如果沒有過半的情況怎麼樣，「我們就是全力爭取人民的支持，能夠達到總統當選、國會過半，成功順利地守護國家目標」。
話鋒一轉，賴清德又談到國民黨立委馬文君爭議，他說，過去民進黨朝小野大，他擔任民進黨團幹事長時，深刻知道朝小野大、國家各項建設推動支不易，若當初不是在野黨國會多數擋掉的軍購案，台灣今天不至於這麼辛苦，8艘的潛艦應都已興建完成，交給台灣、在台灣海峽巡守保護台灣安全，「我們一定要眾志成城，完成目標」。
對於馬文君提案凍結潛艦預算一事，賴清德也直呼，「這相當令人匪夷所思，也非常不應該」。