NBA／ Wembanyama入隊後！Popovich認團隊防守在今年會有別以往
聖安東尼奧馬刺（NBA）今（21日）熱身賽收官戰對陣金州勇士，以122:117擊退勇士，送給勇士熱身賽首敗（4勝），馬刺則是拿下3勝2敗，23-24賽季也將在25日開打，馬刺主帥Gregg Popovich也談到本季球隊與上季將會有哪些不一樣，「防守，我們本季在防守端會有很大的進步，尤其是在Victor Wembanyama加入後。」
記者張志宇/綜合報導
上季馬刺戰績為22勝60敗，勝率僅有0.268，也讓他們順利在本季摘下狀元郎Victor Wembanyama，雖還沒正式進到例行賽，主帥Gregg Popovich就直言，「我認為本季我們的防守會比去年好，去年我們防守太爛了，但今年我們在防守端取得了進步，本賽季團隊已經相信好的防守可以幫助球隊贏下比賽，這就是我目前看到球隊進步最多的地方。」
在擁有224公分高、臂展240公分的Victor Wembanyama入隊後，馬刺目前的防守策略就是讓他待在油漆區，進行範圍協防，因為比起換防體系，以現在Victor Wembanyama 的橫移速度還略顯不足，把他擺在油漆區護筐與協防才是最為實際的，根據數據顯示，Wembanyama在熱身賽上陣4場共送出11次火鍋，平均一場能送出的2.8次火鍋，其中更在今（21日）對陣勇士單場送出5次火鍋。
目前Victor Wembanyama在熱身賽共出戰4場，場均得到19.3分4.8籃板2.8次火鍋，投籃命中率為50.9%，三分命中率為31.8%，罰球命中率為85.7%，其中談起比賽的進攻策略，Victor Wembanyama直言，「在比賽中我發現有很多次，在自己突破後，就有2至3人包夾，他們都忘了自己該防守的人，這這種情況下我能輕鬆找到空位，能找到隊友，我知道這是正確的打球方式。」