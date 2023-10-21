永別天后李玟！天使紀念雕像曝光 86歲高齡母無法參與安葬儀式
天后CoCo李玟於今年7月5日輕生過世，近日有陸媒報導，天后將於今（21）日在武漢石門峰紀念公園安葬，旁邊會設立李玟紀念展，而今天稍早，有許多粉絲早已抵達現場，在遠方送別天后，李玟的天使雕像也跟著曝光。
記者吳雨婕／綜合報導
李玟於今日在武漢石門峰紀念公園長眠，稍早李玟的骨灰與靈車抵達現場時，歌迷紛紛大喊送別，現場也播放李玟生前的歌曲〈想你的365天〉，而李玟的長眠地能夠看到李玟的白色雕像，雕像上還有一對天使翅膀，家屬以「金蟬脫殼，維納斯歸來」的形象打造，代表一代天后解脫後以天使形象回歸，留下的愛將與所有人同在，石梯旁邊則是寫著：「永遠懷念，一代歌后，李玟。」
安葬儀式已經於稍早舉行，因為安全考量，儀式僅開放家人參與，據悉，因為下葬的傳統習俗裡，白髮人不能送黑髮人，因此李玟高齡86歲的媽媽並沒有出現，且由於心情太難過，因此李媽媽全程都待在休息室，現場儀式由兩位姊姊與家人代表參加。此外，預計於今天下午4點，現場會舉行公開追思會，而李玟紀念展展期則是從10月21日起至明年的5月31日。
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