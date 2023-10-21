布蘭妮自爆19歲在家墮胎！吃藥忍痛數小時 賈斯汀竟在旁彈吉他
曾經紅遍全球的41歲美國歌壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears），與男星賈斯汀（Justin Timberlake）有過一段刻骨銘心的戀情，她近日發行回憶錄《The Woman in Me》，自爆這段不堪的過去，提到她為了賈斯汀不想有小孩，自行在家裡墮胎，過程相當痛苦，但這數小時煎熬時刻，男友竟在旁邊彈吉他，以為這樣可以為她緩解痛苦。
記者江芷稜／綜合報導
布蘭妮在書中拋出震撼彈，透露2000年懷了賈斯汀的孩子，出於家庭賦予的宗教觀念，被教育要珍惜生命，渴望把小孩生下來，「我非常愛賈斯汀，一直期待著我們有個家庭，這比我預期早很多」，但當時賈斯汀「非常確定不想當父親」，最後雙方決定墮胎。
她透露更多墮胎細節，當年布蘭妮年僅19歲，家人不知道她懷孕，為了保密，沒有向專業醫師諮詢，只能在家服用藥物墮胎，過程相當痛苦，「我一直在哭泣，直到一切都結束了。墮胎花了幾個小時，我不記得如何結束的，但20年後，我確實還記得它的痛苦和恐懼」。
布蘭妮事後坐在浴室裡大哭，為不幸逝去的孩子感到難過，但男友賈斯汀只是拿起吉他彈奏起來，以為這樣能緩解她的痛苦，沒有細心呵護她的感受。美媒報導出爐後，布蘭妮的戀愛腦行為，恐傷及自己身體，行為讓人無法認同，墮胎一事也可能重傷賈斯汀的形象，目前他尚未對外回應。