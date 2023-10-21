▲ 台灣CUSTUNING將於SEMA改裝車展發表全新Tesla Model Y改裝套件

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Model 3套件包括完整的空氣動力學車身套件、倒叉式高底軟硬可調避震懸吊/氣壓避震器、單體鍛造6活塞制動卡鉗搭配380mm高碳鋼浮動碟盤、鍛造單體鋁合金輪圈，以及全套底盤強化套件。而2023年SEMA改裝車展開展期將在10月31日至11月3日展開，CUSTUNING將發表專為Tesla Model Y設計的全車改裝套件。
CUSTUNING Model Y車身套件由CUSTUNING的設計總監Chung Tai設計，包括六個部分：前行李箱蓋、前保險桿、側裙、後整流器，以及後翼。材質方面，使用的是PP聚丙烯以及ABS材質製成，堪比原廠的標準，因此也具有出色的密合度和耐用性。
在制動性能方面，CUSTUNING采用了單體鍛造煞車卡鉗。與CUSTUNING Model 3上的6活塞煞車卡鉗不同，Model Y 配備了更大的單體鍛造8活塞煞車卡鉗，搭配400mm浮動高碳鋼碟盤。懸吊系統則是搭配CUSTUNING的氣壓懸吊，並使用PRAZIS氣壓管理系統。車輛配備了21吋的CUSTUNING鍛造單體輪圈，底盤改裝包括一套完整的底盤加強套件，包括36mm前防傾桿、28mm後防傾桿、鋁合金前可調式傾角控制臂、高強度合金鋼後可調式傾角控制套件、後可調式束角控制套件、合金鋼拖曳臂，以及合金鋼後前上側支臂。
此次SEMA改裝車展展期為2023年10月31日至11月3日，CUSTUNING將在24935號展位展示由CUSTUNING操刀改裝的Model 3和Model Y。