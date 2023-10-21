埃及舉行和平高峰會！美國伊朗以色列哈馬斯均未參加 難斡旋停火
埃及今（21）日在開羅舉行和平高峰會，主要討論議程的目標是想促成以巴停火，然而開羅峰會雖有多方領袖參加，包括埃及、土耳其、約旦、以及巴勒斯坦自治政府領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）等人赴會，但是衝突最主要的關係方，以色列、哈馬斯、美國、伊朗均未派代表出席，讓外界對於開羅峰會能否獲得進展十分悲觀。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，出席開羅峰會的重要人物包括聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、埃及總統阿卜杜勒-法塔赫塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、巴勒斯坦自治政府領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）、約旦國王阿卜杜拉（Abdullah）、卡達元首塔米姆·本·哈邁德·阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）、土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）等人，除了中東國家外，包括義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）、希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）等歐洲領袖也親自出席，另外英國、德國、法國、日本等國則是由外交部長代表參加，中國派出中東特使翟雋與會。
然而，雖然聚集了如此多的各國代表，但這場以斡旋以巴停火為最重要宗旨的和平峰會，以色列與哈馬斯、美國與伊朗卻都沒有代表出席。巴勒斯坦自治政府領袖阿巴斯，雖然對於約旦河西岸的巴勒斯坦人擁有部分控制權，但是對於加薩地區卻沒有話語權，巴勒斯坦自治政府與哈馬斯基本上算是競爭的關係，阿巴斯完全無法左右哈馬斯的態度。
埃及是除了以色列之外，唯一與加薩地區接壤的國家，控制著拉法過境點（Rafah crossing），也是最早與以色列關係正常化的阿拉伯國家之一，在這場衝突中扮演重要角色，外界期待埃及能成為調解以巴糾紛的關鍵人物，不過截至目前，還沒看到各方外交努力能促成停火進展的跡象。