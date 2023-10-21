綠大頭齊站台！賴清德讚吳崢少年英雄「為台灣放棄美國籍」

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賴清德表示，中和非常不好選，吳崢的對手財力、家族力量雄厚，但民主的力量，遠比財團力量更大，國家未來的前途，比任何家族前途更重要，因此要誠懇拜託鄉親，將中和最好的人才吳崢，送入立法院，讓吳崢把陽光帶到中和，讓中和能夠蒸蒸日上。
吳崢表示，他是中和最年輕的參選人，也是最有經驗的參選人，這次在中和的對手，是國民黨的張慶忠家族，10年前他在立法院黑箱護航服貿、差點害死台灣的經濟，10年後，又派出他們家的二代，要再一次捲土重來。
吳崢說，張慶忠家族名下土地超過300筆、超過1萬7000多坪，面積比中和最大的環球購物中心還要大，張慶忠家族，爸爸是前立委、媽媽是現任議員，他們知道政府要在哪裡投資，他們知道捷運要蓋到哪裡，他們知道怎樣比其他人更快買好土地，炒作販賣；他提到，面對國民黨的政商財團，他從不懼怕，會全力拼搏，突破逆境，為中和帶來更好的未來。
蘇貞昌說，吳崢的奶奶在中和教書、爸爸在中和出生，吳崢絕對是在地小孩，這次投票是要選未來、選好人才，不是要選炒土地的，除了要支持賴清德延續蔡英文路線，國會也要過半，否則就會重演半分鐘通過服貿事件，支持吳崢進入立法院，國會才能過半，才能建設中和。
游錫堃說，台灣政治需要更多年輕人加入，吳崢在太陽花學運時期展現領導能力，有專業和歷練，而中和是國會過半的指標選區，要拜託大家把專業人才送進國會。
鄭文燦指出，吳崢象徵台灣是不分族群的命運共同體、是民主新生代站出來對抗政商家族第二代、吳崢踢爆新竹寡婦樓、告發藍委王鴻薇、提告反潛艦，「吳崢理想、能力、勇氣都第一，投下這一票不會後悔」。
江永昌表示，吳崢絕不會為利益妥協，更能引領潮流，快速反應時事議題，年輕活力更是接棒中和的不二人選；民進黨發言人說張志豪也說，吳崢絕對能接棒江永昌委員，成為國會最優質的立委，守住陽光國會。