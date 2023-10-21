5大航空線上旅展整理！機票72折、抽獎全年飛到飽　飛熊本6800元

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華航ITF線上旅展全航線祭出超殺優惠，還有精選航點85折起並推加碼活動，凡於折扣期間（10月6 日至11月15日）購票的旅客，即可登錄票號參加抽獎，或者參加AR擴增實境遊戲，用手機掃航點圖解密折扣價，萬元有找的亞洲熱門航點包含香港未稅價4,930元起、新加坡未稅價6,120元起、熊本未稅價6,800元起等；長程航線部分，布里斯本未稅價20,010元起、舊金山22,446元起。可搭配維也納航點規劃雙點進出行程。
華夏會員於促銷期間購買台灣出發任一航點機票，至活動頁登錄就有機會抽中台北-熊本來回機票、獨家Uber機場接送千元折價券、中華電信日韓漫遊序號、諾富特飯店住宿券、摩斯漢堡優惠等豐富好禮；此外，免抽獎加碼再送Uber 機場行程8折券、中華電信多國漫遊序號，以及摩斯經典米漢堡優惠組等。
📍長榮航空
10月22日00:00起至11月26日24:00止於官網推出「2023長榮航空線上旅展」，除祭出超殺機票價格最低72折起，也推出機票「飛到飽」抽獎活動，在11月份的每周二，周周抽出一名全年飛到飽（不限次數）經濟艙機票得主。11月7日抽出東南亞航線、11月14日抽日韓航線、11月21日抽歐美航線，11月28日則抽出全球不限航點機票。
此外，「無限萬哩遊」會員可提前一天於10月21日起在長榮航空官網「會員優惠購票專區」購買個人機票。長榮航空於「2023長榮航空線上旅展」精選超激省機票包含亞洲各大熱門景點，其中桃園-曼谷來回未稅價4,588元起、桃園-沖繩來回未稅價5,588元起、桃園-澳門來回未稅價2,388元起、桃園-香港來回未稅價4,188元起，此外，長程航線桃園-布里斯本來回未稅價19,633元起。
📍星宇航空
星宇2023ITF線上旅展昨（20）日開跑，即日起至11月17日23:59，官網、APP全航線機票85折起。其中最低價格為飛沖繩，經濟艙來回含稅價僅9559元，最熱門的東京與大阪也僅1萬2千元。
星宇航空並公告，12月1日起北海道航線放大機型以A330neo 客機執飛，東京航線增為每日三班，熊本航線亦增為每日飛航，除此之外，12月1日即將開航每週七班的名古屋及12月16日將開航每週三班的舊金山，提供旅客更多機位及航班選擇。
📍國泰航空
即日起至11月10日推出線上旅展，可預訂即日起至2024年6月30日由台北或高雄出發，前往亞洲、歐洲及紐澳等52個精選航點經濟艙來回機票，最高可享票價折扣3000優惠，其中高雄至香港最優惠票價8252元起。
除了限時三週的線上旅展特惠外，針對喜愛日本的旅客，國泰航空也同步推出官網限定商務艙優惠，只要預訂台北飛往東京、大阪、名古屋商務艙來回機票，同時輸入優惠編號JPN2000，即可享2000折扣優惠，限量100組，先搶先贏。
📍日本航空
日航今年也宣布將參與台北國際旅展，並公告將有旅展期間限定優惠，台、日來回機票經濟艙未稅價7700元起，商務艙未稅價最低1萬9000元起。