回憶找蘇貞昌當閣揆　蔡英文：有人說我們不到兩週就會打起來

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蔡英文在致詞時一開始就爆料，2019年她找蘇真昌當行政院長時，當時有人說：「這兩個人不到兩個禮拜就會打起來」，但他們沒打起來，反倒是電話打起來了。蔡英文說，雖然他們兩個個性不同，但兩人在面臨挑戰時所發揮出來的互補力量很強大。
蔡英文表示，她在陸委會擔任主委時認識和蘇貞昌長期工作的現任立委吳秉叡，常常聽到蘇貞昌的名字，對他非常景仰，那段時間她還邀蘇貞昌去見她父親，因為他們都是屏東同鄉。她曾對蘇貞昌說，小時候在爸爸的辦公桌上看到你的名片，蘇貞昌回她說：「我們兩個有差這麼多嗎？」蔡英文回憶說，那時候她剛念高中、大學時期。
蔡英文說，雖然是她牽線蘇貞昌和她爸爸見面，照理說應該要講到她吧？但他們並沒有談她，卻是談怎麼把頭上那片最重要的頭髮搞丟了。語畢之後，全場哄堂大笑。
蔡英文也提到，後來2006年蘇貞昌擔任行政院長，她擔任副院長。蘇貞昌喜歡在上午7點半開晨會，但她不習慣這麼早開會，所以她的樣子不會很好看，手上常會拿著一杯咖啡，有時候還有早餐。這時候蘇貞昌會驕傲地看著她說，「我5點半就吃完早飯囉」。
蔡英文談到2018年地方選舉大敗，當時她認為的行政院長的唯一人選，就只有蘇貞昌可以力挽狂瀾。他們的個性、成長經驗和生涯發展都有所不同，但在面臨挑戰和有強烈的使命感之下，所能發揮出來的互補最有用，確實是有很強大的力量，這是她人生最大，也是最重要的體驗，她為此感謝蘇貞昌。
《護國四年》書中有一張蔡英文和蘇貞昌一起吃滷肉飯的照片，蔡英文說，這是他們共同執政的一個縮影，蘇貞昌小時候幫家人養豬補貼家用，所以他對台灣的豬農特別有感情的，也因為蘇貞昌的魄力才能守住非洲豬瘟、終結口蹄疫。
蔡英文說，台灣成為亞洲第一個通過同志婚姻的國家，她在接見外賓時，經常聽到外賓稱讚，蔡英文回憶說，當時要推婚姻平權，最令人感動的就是蘇貞昌用沙啞和感性的台語拍攝影片，讓老人家們能夠理解性別平等，讓他們對年輕世代有疼惜的心。
蔡英文也提到，政府這4年有很多不盡完美的地方，需要做修正，希望未來的政策能夠讓人民的滿意，能在這樣的基礎上一棒一棒地傳承下去。