終於開放！20輛物資卡車由拉法過境點進入加薩 給予居民人道救助
經過美國總統拜登居中協調，在以色列同意之後，埃及與加薩之間的拉法過境點（Rafah crossing），當地時間今（21）日上午10點、台灣時間21日下午3點終於開放，載著物資的20輛人道救援卡車開進加薩，雖然聯合國強調，20輛卡車的物資對於加薩居民而言僅是杯水車薪，但援助能夠開始總是好事。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，經過多日談判、早已有數百輛載滿物資的卡車堵在拉法過境點的埃及這一側，等待進入加薩。而在當地時間21日上午10點，關卡終於開啟，第一批20輛卡車載著物資，魚貫進入加薩地區，象徵外界對於加薩居民的人道救助終於抵達。
根據協議，今天只會有20輛卡車進入，所有貨物都是從埃及紅新月會運往巴勒斯坦紅新月會，一名聯合國官員表示，下一支車隊可能要等到下週一才能獲準過境。且由於以色列要求，運送的援助物資中不包括燃料，主要是藥品、醫療用品和食品。
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）發言人圖馬（Juliette Touma）表示，對於供水短缺的加薩居民，燃料是讓水泵運作至關重要的物資，希望後續的援助卡車能夠被允許載運燃料進入。英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）強調，這些物資對於加薩地區居民來說就像生命線，人道援助絕對不能只是一次性的，英國會繼續推動卡車進入加薩。根據《路透社》報導，哈馬斯表示，預計這些援助卡車不會改變「加薩災難性的醫療現況」。