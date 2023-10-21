獵戶座流星雨10/21肉眼可見！每小時20顆劃過夜空 陽明山9點交管
台北市立天文館指出，秋季最富盛名的獵戶座流星雨，將從今（21）晚間10時至明天午夜達到高峰，且因月相配合，今晚11時過後幾乎不受月光影響，甚至能以肉眼觀測。再加上今（21）日適逢周六，預料陽明山將湧入觀星人潮，北市警交通大隊今晚9時起啟動交通管制。
記者潘毅/綜合報導
北市天文館指出，獵戶座流星雨活躍期在10月2日至11月7日期間，2023年則預估在10月22日午夜後達到頂峰，每小時流星數約20顆，數量雖然不算太多，但輻射點在午夜時分達到最高點，且獵戶座又位於天球赤道附近，輻射點仰角高，觀賞到流星的機會將大為提升。
台北天文館說明，10月獵戶座流星雨與5月初的寶瓶座η流星雨都來自著名的哈雷彗星（1P/Halley）殘餘塵埃，兩者也都以流星速度極快著稱，平均速度可達每秒66公里，僅次於獅子座流星雨，偶爾還會出現明亮、爆裂的火流星。
天文館也提醒，觀賞流星雨不需要任何特殊的設備，只要選擇無光害且視野遼闊之處即可，但因流星出現的時間和位置並不固定也無法預測，建議躺下後輕鬆掃瞄全天空，用肉眼就能盡情觀賞，若使用高感度數位相機攝影，還能留下精彩美景。
北市警察局交通警察大隊也預期，陽明山將從今晚9時起將湧入觀星人車潮，因此將執行交管，針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。
台北市公共運輸處則規劃今（21）日上午6時至深夜11時在捷運劍潭站1號出口北側，設置「士林－陽明山」計程車共乘運具，供民眾參考利用；自行開車民眾可收聽警察廣播電台掌握路況。