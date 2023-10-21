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NBA／76人主場 Harden球衣全面降價引外界聯想 距離隊已進入倒數?

▲76人球團將主場商品的哈登球衣全面降價，讓外界聯想James Harden是不是距離離隊已進入倒數。（圖／美聯上／達志影像）
▲76人球團將主場商品的哈登球衣全面降價，讓外界聯想James Harden是不是距離離隊已進入倒數。（圖／美聯上／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA費城76人球星James Harden在與球團幾乎撕破臉的情況下，雖有出席季前訓練，但在熱身賽一場未上，今主帥Nick Nurse也透露，「團隊已做好開季沒有 Harden的準備，目前來說對球隊不會有太大影響。」其中球團也將主場商品的哈登球衣全面降價，讓外界聯想James Harden是不是距離離隊已進入倒數。

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James Harden在休賽期就公開批評76人總管Daryl Morey是騙子，不想跟他同隊，並希望球團透過交易將他送往洛杉磯快艇，雖缺席季前媒體日與首日的隊內練習，但James Harden仍有在接下來與球隊一同訓練。

James Harden想轉往洛杉磯快艇已是休賽期眾所皆知的事，先是直言將不會在為76人球隊總管Daryl Morey打球，全因去年James Harden為幫助球隊補強選擇降薪留隊，當時Daryl Morey就答應會在本季給出頂薪合約，但最終事與願違，導致James Harden公開批評Daryl Morey是位「騙子」，而遭到聯盟罰款10萬美元。

雖然James Harden恐會缺席例行賽，但James Harden並不是不想待在76人，而是單純不想再為Daryl Morey打球，在上週採訪時James Harden就透露，「我想來到這裡並在76人退休，但顯然管理階層並沒有把我放在未來的計劃中，這是我無法控制的，但也是我不想見到的事情。」

快艇也是市場上唯一對James Harden感興趣的球隊，對此《Yahoo Sports》記者Jake Fischer也透露，「雙方最近一次談判，76人仍堅持至少要兩個首輪籤、選秀互換全與到期合約球員，而快艇則是只願意提供一枚首輪籤，且也明確告知76人Terance Mann是球隊非賣品。」看來James Harden的交易案目前對76人來說仍是一大問題。

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