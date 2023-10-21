NBA／76人主場 Harden球衣全面降價引外界聯想 距離隊已進入倒數?

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James Harden想轉往洛杉磯快艇已是休賽期眾所皆知的事，先是直言將不會在為76人球隊總管Daryl Morey打球，全因去年James Harden為幫助球隊補強選擇降薪留隊，當時Daryl Morey就答應會在本季給出頂薪合約，但最終事與願違，導致James Harden公開批評Daryl Morey是位「騙子」，而遭到聯盟罰款10萬美元。
雖然James Harden恐會缺席例行賽，但James Harden並不是不想待在76人，而是單純不想再為Daryl Morey打球，在上週採訪時James Harden就透露，「我想來到這裡並在76人退休，但顯然管理階層並沒有把我放在未來的計劃中，這是我無法控制的，但也是我不想見到的事情。」
快艇也是市場上唯一對James Harden感興趣的球隊，對此《Yahoo Sports》記者Jake Fischer也透露，「雙方最近一次談判，76人仍堅持至少要兩個首輪籤、選秀互換全與到期合約球員，而快艇則是只願意提供一枚首輪籤，且也明確告知76人Terance Mann是球隊非賣品。」看來James Harden的交易案目前對76人來說仍是一大問題。