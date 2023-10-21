熊霓甜曬胡瓜合影不畏緋聞！金鐘奪獎喜極而泣 爸發聲：以妳為榮
被喻為「峮峮接班人」的樂天女神熊霓，近日和綜藝大哥胡瓜傳出曖昧，讓正宮丁柔安心裡不舒服，引發外界熱議，兩人不畏緋聞謠言，昨（20）日一起走金鐘獎星光大道的紅毯，熊霓以一襲白色拼接桃紅色的斜肩禮服亮相，露出迷人香肩，傲人胸圍呼之欲出，好身材相當吸睛。不過兩人同框卻沒互動，直到隔日，熊霓才曬出和胡瓜捧著金鐘獎的合影，坦言《最強綜藝秀》奪獎自己深受感動。
記者江芷稜／綜合報導
年僅20歲的熊霓桃花朵朵開，不只和胡瓜有緋聞，還被媒體拍到私下和多位男性友人聚會的畫面，走星光大道紅毯時急著入場，沒有接受媒體訪問。她今日在IG發表初次參與金鐘獎心情，「《最強綜藝秀》拿最佳綜藝節目獎，真的很榮幸能參與到，當下聽到真的喜極而泣，太感動了」，形容這檔綜藝節目就像一個大家庭，有著共同的目標，每一次討論都能讓節目更好，過程很辛苦都很值得。
雖然只是固定班底，熊霓心情仍很雀躍，她不畏緋聞，大方曬出和胡瓜捧著金鐘獎座的合照，感謝瓜哥給她的指點。樂天啦啦隊的好友曲羿、菲菲都替她感到開心。熊爸也在臉書發文，「恭喜寶貝女兒，能與各位前輩一起努力拿到金鐘獎，老爸以妳為榮，繼續加油」。