特斯拉股價大跌！下調成長預期 大摩分析師示警：電動車業小心了
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）本周公布最新財報時警告，高利率可能會削弱消費者對電動車的需求，下調了公司的成長預期，馬斯克的悲觀看法也造成特斯拉周四股價大跌9.3%，創3個多月來最大跌幅。對此，摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）警告，整個電動車產業恐都將面臨衝擊。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《彭博社》報導，喬納斯長期以來都十分看好特斯拉的表現，但在特斯拉公布讓人失望的最新財報，獲利、營收都不如市場預期，加上馬斯克悲觀認為，美國利率保持在高水準，提高消費者的融資成本，可能讓消費者更沒有買車的想法後，喬納斯警告，所有投資者都應該認真考慮馬斯克所言對全球電動車行業的意義。
喬納斯認為，特斯拉是全球領先的電動車製造商，其謹慎立場對整個電動車市場來說絕對是個壞消息。如果連特斯拉也難以獲得可觀的利潤，其他傳統汽車製造商以及電動車供應商恐怕會面臨更多麻煩。
不過，喬納斯最後仍維持對特斯拉「買進」的投資建議評等，認為在總經局勢、消費者和地緣政治風險升高的情況下，該公司保持謹慎是有道理的。喬納斯指出，特斯拉降低公司對未來成長的預期，可能傷害短期的股價，但從長遠來看，或許將被證明是正確的策略。