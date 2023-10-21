以色列國防部長揭「殲滅哈馬斯」三階段計畫：無意佔領加薩地區

特斯拉股價大跌！下調成長預期　大摩分析師示警：電動車業小心了

▲馬斯克認為高利率可能會削弱消費者對電動車的需求，悲觀下調了特斯拉的成長預期。對此，摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）警告，整個電動車產業恐將面臨衝擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬斯克認為高利率可能會削弱消費者對電動車的需求，悲觀下調了特斯拉的成長預期。對此，摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）警告，整個電動車產業恐將面臨衝擊。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）本周公布最新財報時警告，高利率可能會削弱消費者對電動車的需求，下調了公司的成長預期，馬斯克的悲觀看法也造成特斯拉周四股價大跌9.3%，創3個多月來最大跌幅。對此，摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）警告，整個電動車產業恐都將面臨衝擊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《彭博社》報導，喬納斯長期以來都十分看好特斯拉的表現，但在特斯拉公布讓人失望的最新財報，獲利、營收都不如市場預期，加上馬斯克悲觀認為，美國利率保持在高水準，提高消費者的融資成本，可能讓消費者更沒有買車的想法後，喬納斯警告，所有投資者都應該認真考慮馬斯克所言對全球電動車行業的意義。

喬納斯認為，特斯拉是全球領先的電動車製造商，其謹慎立場對整個電動車市場來說絕對是個壞消息。如果連特斯拉也難以獲得可觀的利潤，其他傳統汽車製造商以及電動車供應商恐怕會面臨更多麻煩。

不過，喬納斯最後仍維持對特斯拉「買進」的投資建議評等，認為在總經局勢、消費者和地緣政治風險升高的情況下，該公司保持謹慎是有道理的。喬納斯指出，特斯拉降低公司對未來成長的預期，可能傷害短期的股價，但從長遠來看，或許將被證明是正確的策略。

邀小米發展電動車！泰國總理訪問小米高層　提振泰國經濟

靠特斯拉甩開哈馬斯！以色列男中彈仍逃過一劫　馬斯克也回應了

特斯拉、Google要投資泰國！總理：估計投資額超過1600億

以巴衝突假新聞充斥社群網路！綁架用戶情緒　馬斯克被轟毫無作為

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞