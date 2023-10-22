曹佑寧入圍金鐘獎不打棒球只能說可惜　當年U21隊友都成職棒球星

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當年曹佑寧除了在球技上有所表現，同時也演出電影《KANO》而擁有一些知名度，並在隨後入選U21成棒國家隊，且一舉奪下冠軍，更是當年大會的最佳中外野手，但當外界認爲他會隨著隊友們一起投入選秀時，曹佑寧卻選擇退去選手生涯，轉往演藝圈發展。
綜觀當年U21曹佑寧的隊友們，每個幾乎都在現已成為職棒各隊中流砥柱，包括日職（NPB）北海道日本火腿鬥士隊的王柏融 、 日職東北樂天金鷲的宋家豪 、中職統一7-ELEVEn獅蘇智傑 、 林岱安 、 陳傑憲，富邦悍將李宗賢、郭俊麟 、高國麟 ，樂天桃猿黃子鵬 ，不難想像當年為何中華隊能獲得首屆U21世界盃棒球賽冠軍，這批選手更沒有愧對當時「新黃金世代 」 的封號。
若當年曹佑寧選擇投身中華職棒選秀，實力絕對有前兩輪水準，但最選擇一條截然不同的道路，這幾年曹佑寧也陸續都有戲劇作品推出，相信有著過往運動員培養的心志加上高顏值，曹佑寧會持續在演員路上一定也能走出屬於自己的一條路。
但若曹佑寧真的投身職棒，也讓人不驚好奇他的模板會是誰，若是以上個世代來說，莫過於為詹智堯，擁有俊秀的外表，臂力一般、打擊屬於高安打率技巧型，且擁有令人驚豔的腳程與不俗的守備判斷力，但若是以年輕球迷熟知的球員，相信絕對會是右打版的陳晨威，只能說曹佑寧最終選擇去到演藝圈，是對台灣棒壇的一大損失，畢竟職業舞台需要的是明星，而像曹佑寧顏值、球技兼具的選手，又因電影而走紅的棒球明星，台灣棒壇要看到下一個，恐怕短期內不會再有。