金鐘紅毯／《她和她的她》最美新人林奕嵐、丁寧示範「超屌背殺」
第58屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（21）日在國父紀念館舉行，星光大道傍晚5點登場，由蔡昌憲、楊小黎擔任主持人。丁寧跟林奕嵐以《她和她的她》入圍「迷你劇集／電視電影女配角獎」、「迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎」，2位「最美母女檔」手牽手走紅毯，性感、氣質兼具，畫面十分美麗。
記者陳雅蘭、詹鎰睿／台北報導
丁寧一現身就引來陣陣尖叫聲，粉絲高喊「拿下來」，丁寧也大聲回應：「好！拿下來！」她提到《她和她的她》主題新穎，同時很感謝演她女兒的許瑋甯，「我很感謝瑋甯，她對這角色的全神貫注」，丁寧透露當時在片場，跟許瑋甯於不同位置培養情緒，但合作時默契十足，力讚許瑋甯演技了得，尤其是最後的和解，「彼此情緒崩潰，超感人，哭翻，一直飆淚！」
丁寧的造型相當猛，深V又露背，她現場轉一圈給大家拍照，表示不害怕走光，造型師各方面處理得好，「就算用跑的都不會走光！」問及有沒有信心得獎？她信心十足說：「有！我從來沒有那麼想要得獎，這個獎項對我來說別具意義。」
第一次演戲的林奕嵐，演技被評審看見成功敲鐘，她坦言拍戲當下非常緊張，但藉此了解到拍攝的過程，加上丁寧跟其他演員的幫助，初體驗令她喜愛又舒服。她後台受訪表示：「走紅毯很緊張，不習慣穿高跟鞋，很怕跌倒。今天沒有幸運物，剛從片場趕過來，施柏宇有送我一塊薑祝我得獎。」
第58屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮於晚間7點舉行，播出平台為：三立都會台與公共電視（國內電視直播）、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道為金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。