金鐘紅毯／劉冠廷孫可芳「一家三口」現身了！新婚夫妻甜擁狂放閃
第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，今（21）日晚間7點在國父紀念館盛大舉行；才剛登記結婚的劉冠廷、孫可芳（小豆）不負眾望，帶著腹中寶寶「一家三口」踏上紅毯，劉冠廷大露胸肌、小豆挺著孕肚依然纖細，夫妻倆還在現場放閃擁抱，全場嗨翻狂尖叫。
記者黃雅琪／台北報導
被問到得知懷孕時的狀況，小豆逗趣的說：「他說兩條線，我想說『蛤！什麼意思，喔不是確診！』」劉冠廷還貼心蹲低擁抱愛妻小豆，展現「一家三口」甜蜜氛圍，令現場粉絲尖叫不已。夫妻倆以同劇《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》入圍金鐘迷你劇集視帝、視后，該劇總共入圍4項大獎，紅毯主持人蔡昌憲還在現場擲出聖筊，祝福該劇拿走全部獎項。
第58屆金鐘獎戲劇類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。