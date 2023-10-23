激戰不分區／民進黨安全名單估12席　游錫堃再爭立法院龍頭呼聲高

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民進黨不分區提名委員會於4日成立，由黨主席賴清德召集主持，委員會成員包含行政院長陳建仁、民進黨前主席卓榮泰、總統府國策顧問何美玥、高雄市議會議長康裕成、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大政治系副教授陶儀芬。
民進黨日前宣布，自17日起接受社會各界推薦不分區優秀人選，收件截止日期為10月26日，各界推薦人選後續將統一彙整交由提名委員會審議，跨黨派、跨世代、跨領域是審議原則；黨內期盼名單最晚在11初拍板，在不分區席次上，預估10至12席為安全名單。
民進黨不分區慣例分為「專業組」與「政治組」，在安全名單中大約是各半分配，在黨內內規上，不分區立委以連續擔任2屆為限；不過，一名黨內高層坦言，近年來「專業組」及「政治組」之間已經越來越模糊，有時候也很難劃分。
本屆「專業組」名單中，從環團出身、有環保專業背景的綠委洪申翰及長期關注性平議題的范雲、推動不少新住民友善的政策的羅美玲，均還有一任任期額度，續任聲浪呼聲高。
至於「政治組」部分，民進黨講究派系平衡，不過，這次大選政黨票恐不如上屆，因此各派系不太可能都有一席，預料新系、正國會、英系、湧言會均會有一席次，各派系檯面下暗潮洶湧；其中，民進黨立院黨團總召柯建銘仍有一屆任期「扣打」，是被視為較無爭議名單之一，而現任不分區立委莊瑞雄，上屆因與立委蘇震清「選區交換」被列入不分區，若沒意外也會續任。
早早喊出不再連任的游錫堃，也是觀察指標之一，傳出高層仍希望游能繼續連任、續任立院龍頭角色，賴清德日前替黨籍立委王世堅輔選時甚至提到，希望王在游錫堃領導下，繼續推動國家種種建設，讓人耐人尋味；游近日展開替黨籍立委輔選行程，造勢場合一場接一場，若是賴與游同台造勢，賴也不忘稱讚他過去對民主貢獻。
另外，文化部長鄭麗君、前衛福部長陳時中也被點名，只是，鄭麗君多次表達沒有意願選舉；陳時中則回應「一切聽黨的安排」，引發外界聯想。
在體育人才上，網球選手盧彥勳曾到民進黨中常會專案報告，同樣引發側目，身為棒球迷的賴清德，也使外界好奇未來名單是否納入體育人選，賴清德日前在公開場合回應，會秉持民主大聯盟的精神，若體育界有人推薦，提名小組認為是好人才，當然會有提名的人選，進入民進黨不分區。