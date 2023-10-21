展現優勢提升錄取率！高市勞工局辦創薪起飛魅力高雄徵才活動

我是廣告 請繼續往下閱讀
周登春說，此次徵才活動，有許多知名廠商看好高雄未來發展，大舉徵才，鴻海精密開出多個工程師職缺，大學畢業45000元起，碩士、博士還有機會領取更高薪資；統聯客運徵求國道駕駛員，月薪最高可達70000元；知名餐飲業和億生活(添好運)、達克餐飲(鴨寮街)釋出店經理、店副理、內場燒臘師傅等職缺，月薪40000元以上；崇友實業、三元能源(台泥集團)、萬機鋼?、家樂福、大樂等釋出工程師、技術員、工安人員、銷售員及收銀員等各類職缺。
公準精密、日東電工、義大醫院、全聯、炭火工房(碳佐麻里)及王座餐飲(大阪王將)應徵作業員、資材人員、營業員、洗滌員及內外場兼職人員等身心障礙職缺。
活動現場設置「專案缺工就業獎勵諮詢專區」，求職者符合資格，投遞服務專案職缺，就有機會領取就業獎勵金，並針對身心障礙者設置諮詢專區，包含職業重建服務、職務再設計、職業訓練，亦設有手語翻譯、陪同面試等貼心服務。
周登春指出，求職民眾除考量公司薪資待遇、福利與工作環境外，也希望可以同時兼顧未來發展及家庭生活的平衡，為此，勞工局將持續協助在地廠商提供更友善、安全與健康的職場環境，積極辦理各項宣導輔導與幸福企業評選活動，幫助優質廠商留住優秀人才，帶動產業發展，也讓勞工朋友有穩定及安全的就業環境，才能更安心為公司打拼。