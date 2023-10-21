快訊／李玟母親怒斥Bruce出軌包小三！首發聲：他令女兒非常痛苦
國際天后李玟7月意外離世，享年48歲，令親友與粉絲相當悲痛，傳聞她和加拿大富商老公Bruce感情生變，男方多次出軌偷吃，讓李玟心碎想離婚，和兩位繼女關係瀕臨破裂，如今李玟家人將她安葬在老家武漢，今（21）日晚上6時舉辦記者會公開天后離世內幕，高齡84歲的李玟母親首度對外發聲，痛斥Bruce多年出軌包小三，令李玟相當痛苦，離婚手續還未辦成就意外離世。
記者江芷稜／綜合報導
由於老家在武漢，李玟曾自稱「武漢的女兒」，時隔3個月，李玟遺體安葬在武漢石門峰紀念公園，天后入土為安，李玟母親首度在女兒離世後發聲，他在記者會上公開怒斥女婿Bruce多年出軌婚外情、包小三，令女兒非常痛苦，曾多次提出離婚，前2次都被哄騙勸退，第3次法院批文都下來了，再等兩個禮拜簽字即可，未料手續尚未辦妥，李玟就突然意外離世，「她永遠地走了，白髮人送黑髮人的心痛如刀絞」。
李玟母親雖高達84歲，說話時口齒清楚、思維清晰，身體狀況顯然不錯，從她哽咽的語氣中，可以感受對Bruce的憤怒，她氣憤地說「我老了，但是我並不糊塗，那些沒有良心的、沒有心肝的人，他們不斷的傷害我和我的家庭，我還要用我合法的法律權利，趁我還有一口氣，我還要保護僅剩下的3人家庭」，謝謝外界願意聆聽她說的話，李玟的二姐李思林在旁坐鎮，神情也十分嚴肅。網友們看到高齡的李媽媽罕見發言，也為李玟的離世感到憤怒，紛紛留言指責Bruce是個渣男，對他深惡痛絕。