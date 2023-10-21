歡慶重陽節！楠梓區公所敬老活動盛大舉辦

因楠梓區人口逐月成長，老寶貝們也將突破3萬人，區公所今年特別增加重陽敬老活動場次，今（21）日在高雄都會公園舉行，楠梓區長吳淑惠感謝各界熱情贊助，其中為善最樂的達鋼興業有限公司董事長陳西坤，贊助了2台高端智能型電視供摸彩，長輩們樂開懷。
記者陳美嘉／高雄報導
部落型態活動邀請楠梓區年滿65歲及55歲以上原住民長輩參加，老朋友相聚在都會公園的秋風裡，話家常、看表演、等摸彩，樂而忘憂。舞台活動也很精彩，有太鼓演奏、熱舞、扯鈴及花朵舞組曲等。
除了精彩的節目，還有令人期待的摸彩，包括LED液晶電視、小冰箱、腳踏車、禮券等豐富獎項，讓長輩看表演抽大獎，歡樂過佳節。
區長吳淑惠表示，關心現在的長輩就是造福未來的自己，為重視老人福利政策及配合市政宣導，此次活動結合公私單位一同合作，以設攤方式提供政令宣導小禮物與民眾互動，加深民眾對宣導內容的印象，如車輛監理、氣象、稅務、租稅、戶政、衛教(含流感疫苗施打)、地政、老人福利、資源回收、防火(震) 、犯罪防治、國軍招募、義診、義剪、原民事務及家暴防制等服務。
達鋼興業董事長陳西坤致詞表示，能為社會盡一份心是他的榮幸，在特別日子裡與長輩同歡是他的福氣，祝福長輩們重陽節安康喜樂。