金鐘58／《人選之人》輸了！《看海》黃迪揚拿迷你男配：請吃宵夜
第58屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（21）日晚間7點在國父紀念館舉行，由鍾欣凌擔任主持人。《看海》的黃迪揚成功打敗《人選之人-造浪者》卜學亮、戴立忍等勁敵，拿下本屆「迷你劇集／電視電影男配角獎」。
記者陳雅蘭／台北報導
黃迪揚一上台就感謝台下的掌聲，他說：「這時候的聲響對我來說是很大的鼓舞。」也認為能以演員的身分拿獎，是一份很大的榮耀，黃迪揚一一感謝幕後人員，笑說得獎可以請吃宵夜，「希望你們能來，我要一個一個跟你們說謝謝」，也表示：「我要跟表演者說，你一定要珍惜在你還沒發光發熱之前，就很看好你的人！」
黃迪揚的感言，成功惹哭最美孕婦孫可芳。他下台前再次表示：「我是黃迪揚，還算是不錯的演員，請繼續找我演戲！」
本屆入圍「迷你劇集／電視電影男配角獎」的還有：《人選之人-造浪者》卜學亮、《龔囝》胡智強、《茁劇場—滴水的推理書屋》黃河、《人選之人-造浪者》戴立忍。
第58屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮播出平台為：三立都會台與公共電視（國內電視直播）、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道為金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。