恐攻危機催出良緣！一對男女疏散不及被困巴黎鐵塔 當場決定結婚
以巴衝突升溫之際，全球各地的恐怖攻擊警訊也隨之出現。法國近日多個主要城市的機場接獲炸彈威脅，凡爾賽宮亦因安全原因疏散訪客並閉館。本周四一對美國男女在造訪巴黎鐵塔時，也遇到需要緊急疏散的狀況，他們來不及離開於是在鐵塔上等待事故排除。而在等待的過程中，男子決定向女子求婚，女子當場大方答應。更巧的是，當時同樣受困在鐵塔的群眾中有一位是《美聯社》的記者，於是他將這有趣的故事報導出來，在近期充滿仇恨與不安的全球氣氛中，增添一絲溫情。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，在鐵塔上求婚的美國男子名叫可汗（Amir Khan），女子名叫沃倫（Kat Warren），兩人本來就是一對情侶，這趟來法國旅行，可汗便偷偷準備要向沃倫求婚，只是原本的計畫是在塞納河邊的高級餐廳中，結果臨時改變主意，在巴黎鐵塔上就下跪告白。
可汗表示，當時被迫待在鐵塔上的時間比想像中更久，且也不知道要到哪時候才能離開，所以突然靈機一動，「就是這樣，就是現在了」，畢竟在巴黎鐵塔上求婚也絕對不是一個糟糕的選擇。
沃倫當場就說了「Yes」，並打趣表示，當被困在330公尺高的塔頂無法離開時，誰能夠對跪在眼前的男子說不呢？
其實，巴黎鐵塔關閉並非收到炸彈威脅，而是有一位男子違規攀登鐵塔，為了遊客安全，才進行關閉與疏散程序，疏散不及的遊客，便只能待在鐵塔內，直到警方抓到那位攀塔者後才重新開放。
沃倫得知自己被困是因為有人試圖攀爬鐵塔時，再度開玩笑表示，如果她拒絕了可汗的求婚，「今天可能會有另一個人想要攀登巴黎鐵塔離開」。見證這場求婚的美聯社記者羅伯（Pat Eaton-Robb）透露，凡爾賽宮閉館疏散遊客時，他剛好也在現場，只能說記者雷達果然很靈，走到哪都會遇到突發狀況。