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12星座一周運勢／巨蟹、摩羯「機會來了」　金牛、天蠍小心失戀

▲12星座一周運勢出爐，巨蟹座、摩羯座工作上的機會來了；金牛座、天蠍座小心對方莫名消失或沒有後續了。（圖／Pixabay）
▲12星座一周運勢出爐，巨蟹座、摩羯座工作上的機會來了；金牛座、天蠍座小心對方莫名消失或沒有後續了。（圖／Pixabay）

記者黃韻文／綜合報導

塔羅占卜師Princess分享12星座一周運勢（10月22日至10月28日）。

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🟡牡羊座
本周運勢重點，感情。
這周會遇見很來電的對象，刺激你的感官，好好把握囉！感情上有很對你胃的桃花。

🟡金牛座
本周運勢重點，日常。
這周發生失望的事件機率比較大，反應要快一點。工作上容易被打回票，感情上對方可能莫名消失或不喜歡了。

🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周算是風雨後的平靜，有加倍甜蜜的感覺。工作上若有糾紛、問題，有好轉的跡象。感情上有對象的人會更緊密，單身的有桃花。

🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周會放棄雞肋的關係，算是斷捨離的一周。工作上有機會上門，感情上對方會比較主動。

🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周雖然有點小麻煩但還算穩定。工作上小問題比較多，感情上暫時沒有桃花。

🟡處女座
本周運勢重點，日常。
這周運勢不太好，可能跟你自己有關。工作上容易失利，感情上有對象的可能沒有機會。

🟡天秤座
本周運勢重點，日常。
這周比較容易被冷落，還有需要的時候沒有人幫忙之類。工作上比較自己忙的狀況，感情上容易坐冷板凳。

🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、感情。
這周注意身邊的機會、好東西飛了，因為對方可能突然反悔。工作上小心發生不愉快，人家可能不買單；感情上可能突然沒後續。

🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周有跟你想像中的類型差很多的狀況，工作上可能跟你想要的不一樣，感情上對方不是你的菜。

🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情。
這周運勢小上升，但要小心狀況不穩定導致的損失。工作上會有機會，感情上有桃花運。

🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周運勢沒動靜，因為對方可能還有其他方案。工作上暫時沒有回應，感情上對方可能有其他對象在考慮。

🟡雙魚座
本周運勢重點，日常。
這周你會遇到有界線的事情或人事，工作上對方給的回應很嚴厲，感情上對方有不喜歡你的點。


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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



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