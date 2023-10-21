中分賴桑娃娃來力挺！賴清德：這場選舉決定在女性選票上

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賴清德致詞時感謝台北市信賴台灣之友會所有的會長及顧問，並感謝姊妹們用心準備的「賴桑娃娃」，他笑說，有標準的中分髮型，實在非常像他；另外，他也感謝姊妹送的玫瑰花，感謝大家用心安排。
賴清德表示，過去有許多傑出的女性投入政治工作，比如前副總統呂秀蓮、監察院長陳菊及許多人的投入與奉獻，台灣民主才有辦法有今天，台灣的性別平權分數在國際評比是「全球第七」，更是「亞洲第一」，相當不簡單；立法院女性委員高達42%、縣市長56%，這些都是進步的象徵。
賴清德回憶，過去他參選國大時，推動修憲的其中一項就是「婦女參政四分之一保障條款」，如今數量已遠遠超過四分之一，相當不容易。賴清德提到，這次民進黨立委提名了30席女性，而台灣中小企業主女性負責人高達58萬人，也就是說女性在家庭、事業、民主、政府及議會機關都有很多的貢獻，台灣要持續進步，就要妥善讓女性有機會追逐夢想，他向現場所有姊妹承諾，未來會結合立法院，建構「讓女性更能發揮夢想的空間」。
賴清德提到，要讓女性安心在職涯上安心追逐夢想，政府有責任解決她們所面臨的困境，因此蔡總統提出「0-6歲國家一起養」與「長照2.0」政策，減輕家庭負擔，讓年輕人能夠勇敢築夢，延續蔡總統的政策，他將推動「長照3.0」，增加據點並加強長照功能，建立公立的安養中心，讓失能者有機會進入以減輕家庭負擔。