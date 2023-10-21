金鐘紅毯／安心亞自信展露雪白美背！米可白轉圈秀腿險走光

第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（21）日在國父紀念館舉行，星光大道傍晚5點登場，由蔡昌憲、楊小黎擔任主持人。女星們為了在紅毯上能吸引目光，紛紛秀出最具自信的部位，準視后安心亞以一件閃亮藍色水鑽禮服，成為「閃閃惹人愛」的紅毯第一美，她笑稱大家都說她裸體背部很漂亮，所以這次大方以挖空剪裁露出雪白美背；平常保守包緊緊的米可白，也難得穿白色高衩透視裝走紅毯，當場轉了一圈秀辣腿，隨即害羞遮住私密部位，怕不小心走光。另外紅毯裝獲得好評還有夏于喬、丁寧、林奕嵐、孫可芳、許瑋甯，男生則以劉冠廷、朱軒洋、李程彬的穿著展現優雅風采。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲角逐視后的安心亞氣場全開，大片美背吸睛。（圖／NOWnews攝影中心）▲米可白穿透視裝走金鐘獎紅毯，成為鎂光燈焦點。（圖／NOWnews攝影中心）▲丁寧裸露美背，曲線相當誘人。（圖／NOWnews攝影中心）▲林奕嵐同樣以露背裝展現少女的風采。（圖／NOWnews攝影中心）▲夏于喬走紅毯難得秀出美腿。（圖／NOWnew攝影中心）▲許瑋甯祭出極品美腿。（圖／NOWnews攝影中心）▲孫可芳以雙手護住肚裡的小寶貝，展現為人母的優雅氣質。（圖／NOWnew攝影中心）▲劉冠廷以深V裸露胸肌造型秀性感。（圖／NOWnew攝影中心）▲李程彬承諾記者，得獎的話就在後台秀出紅內褲。（圖／NOWnews攝影中心）▲朱軒洋以緊身皮衣、皮褲的酷帥造型走金鐘紅毯。（圖／NOWnew攝影中心）更多「金鐘58獎落誰家」相關新聞。金鐘紅毯／米可白「透視裝」下車爆走光危機 游安順紳士幫喬一下金鐘紅毯／安心亞戰袍「開洞又大挖背」露刺青 一轉身美背會發光金鐘紅毯／許瑋甯搬「無敵美腿」走壓軸 超羞認邱澤有給愛的加油金鐘紅毯／王淨「死亡芭比橘」包緊緊！粉絲吃奶力氣尖叫：第一美