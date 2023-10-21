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助唐心庇護工場設備升級　林智鴻媒合民間社團助善循環

▲今天的捐贈儀式現場也簽訂「訓練教室合作意向書」，未來企業將提供場域助心智障礙者工作訓練，增加職前學習經驗。（圖／林智鴻辦公室提供）
▲今天的捐贈儀式現場也簽訂「訓練教室合作意向書」，未來企業將提供場域助心智障礙者工作訓練，增加職前學習經驗。（圖／林智鴻辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

「助善循環！讓愛永續！」高雄市議員林智鴻為協助唐心庇護工場烘培設備升級特別媒合包括國際扶輪高雄市第四分區申請地區獎助金加上社友愛心捐獻50萬以及珍珠嬤國際有限公司提供場域及軟體設施，共同捐助唐心幸福庇護工場添購食品製作機器及建造廚房「烤窯」設備訓練教室，起協助心智障礙者就業能量，鼓勵更多需要幫助的家庭。

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▲現場「烤窯」設備訓練教室也特別烤出披薩。（圖／林智鴻辦公室提供）
▲現場「烤窯」設備訓練教室也特別烤出披薩。（圖／林智鴻辦公室提供）
今天的捐贈儀式包括林智鴻議員、國際扶輪3510地區賴寳禾總監、高雄富立扶輪社社長王子維、社團法人高雄市唐心服務協會高桓懋副理事長、珍珠嬤國際有限公司周珍主總經理；另高雄北區、高雄中區、高雄中北、高雄五福、高雄朝陽、高雄博愛和高雄鐵人等各扶輪社代表均到場參與見證，現場簽訂「訓練教室合作意向書」，未來企業將提供場域助心智障礙者工作訓練，增加職前學習經驗。

捐贈捐贈現場也邀請唐心心智障礙孩子與家屬及到場代表共同以「烤窯」新設備現場製作烤pizza，場面相當溫馨。長期協助公益並媒合此次愛心捐贈的市議員林智鴻也希望設備升級未來可協助唐心營運品項更多元，感謝扶輪社聚愛心支持「善循環」，也一起協助心智障礙者就業能量，鼓勵更多需要幫助的家庭。

林智鴻也感謝國際扶輪3510地區高雄市第四分區發起並聚集廣大社友與社會的愛心，協助唐心烘焙設備升級，也期待「訓練教室合作意向書」的串聯，透過這樣的培訓機會再配合市府各項資源媒合，讓心智障礙孩子更貼近實際工作環境，同時強化心職業學習技能，增加未來在社會就業的量能，擴展更多可能。

賴寳禾總監王子維也特別感謝林智鴻協助讓扶輪社與地方連結，希望拋磚引玉傳遞社會的美好、帶給社會希望，讓社友的愛心可以落實及永續，助更多需要的心智障礙孩子培養技術也肯定自己，也邀請社會企業一起響應「訓練教室合作意向書」。

珍珠嬤國際有限公司周珍主總經理指出，除了協助唐心烘焙設備升級，珍珠嬤也響應簽屬「訓練教室合作意向書」，未來在緊鄰家園的「莒城」有早午餐及義式餐廳多元訓練場域，提供心智、身心障礙者及家扶自立青年工作機會，也希望邀請更多企業一起加入。

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