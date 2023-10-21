聲援Cheap抄家論！王婉諭嘆民主脆弱：理性討論空間被摧毀殆盡

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王婉諭認為，相較於國民黨的戒嚴統治，民進黨執政期間，言論自由的保障提升是不爭的事實「然而，無可否認的是，放任網軍、側翼恣意妄為的民進黨，也在這八年內，將台灣理性討論政治的空間摧毀殆盡。」
王婉諭說，民進黨支持者害怕失去政權的焦慮，讓抵抗中國侵略的全民意志，被矮化成了捍衛黨派的立場，而不是團結台灣的共識，一切回溯到2018年大選，當時中共刻意發動的資訊戰與假訊息滲透，不只讓本土陣營嚴重挫敗，更導致了民進黨支持者的巨大創傷。自此之後，這樣的焦慮導致言論空間被進一步的限縮，綠營支持者開始在每一件事情上，都以簡單的二元劃分法來區分，公眾議題只剩下立場，卻失去了討論與對話「這對台灣民主深化，造成非常大的重創。」
王婉諭指出，對於這些側翼、網軍來說，事情的對錯並不重要，他們只關心你是否支持執政黨、是否站對立場。有些時候，他們甚至連基本的事實查證都做不到。舉例來說，從新北恩恩案的事情發生至今，她不斷地被側翼標註、抨擊她不關心此案。但事實是，「我比任何民進黨的新北市在地立委都還要先發聲。且我和恩恩爸更始終密切保持聯繫，隨時提供必要協助。」
從事件到現在，王婉諭至少在粉專上發了近十篇文，但這些側翼還是可以裝聾作啞的操作資訊落差，不斷操弄輿論。對這些人來說，根本沒有是非問題，他們不會對自己的言論負任何的責任，他們就是騙到一個是一個，直到他們找到下一個點繼續抹黑，因為擔心失去政權的恐懼，讓民進黨支持者失去了對於價值的判準，屏棄了許多早該進行的改革，只想用輿論優勢輾過一切反對聲浪，但事實是，這完全無益台灣的內部團結，更無益於人民對於民進黨的信任累積，反而持續消耗多數民意支持抗中的共同意識，繼續在一個完全錯誤的戰場上創造更多的對立，
王婉諭無奈表示「我想，這是時代力量，更是呱吉、Cheap與許多議題工作者的感慨。」即便兩位同樣出身深綠家庭、在反中等立場上明確綠營一致，但一旦在交通、居住或其他問題上提出質疑，就會立刻被綠營支持者抹黑、攻擊、出征。這樣的無力與挫折，遲遲得不到改變，更加深了台灣言論空間的對立與壓縮。
王婉諭不禁表示，即便已經民主化三十年，但我們的民主仍是非常脆弱的，但她仍堅持認為，面對強權侵略與資訊滲透，膝跳式的立場鬥爭，絕對無益於台灣的國家正常化。反之，促進良善的公共對話，打開理性討論的空間，讓民主審議的價值深根，才能讓公民社會原生的力量，成為抵禦威權入侵的城牆，而時代力量會堅持這個不容易的定位，對內打開公共對話的空間，對外力守清晰的抗中戰略，讓台灣非常脆弱的民主，能夠步步顛頗，步步前行。