金鐘58／線上直播出包「畫面黑屏」！楊小黎主持仍被讚：台風超穩
第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於今（21）晚在國父紀念館盛大揭幕，而稍早各路明星入場的紅毯星光大道主持人由蔡昌憲及楊小黎擔任，兩位主持人的表現也被多數觀眾狂讚，但是美中不足的點就是疑似設備出包，讓楊小黎主持途中，線上直播好幾度出現「畫面狀況」，引發網友不滿。
記者潘毅/綜合報導
童星出身的楊小黎，過去演過《狗蛋大兵》等經典電影，本次第58屆金鐘獎中，她則是負責紅毯的「禮車訪區」，而她的訪問節奏恰當，內容也十分豐富，獲得觀眾一片好評，搭檔蔡昌憲則掌管「趴踢訪區」，兩人配合相當完美。
但沒想到後來，當楊小黎在訪問以《第９節課》入圍戲劇影后的王渝屏以及入圍最具潛力新人獎的楊誠時，線上直播出現卡頓，造成訪問斷斷續續，讓觀眾難以聽清楚，中間還出現長達3秒的全黑畫面，讓許多觀眾哀鴻遍野。
而除了紅毯直播不穩之外，也有不少觀眾認為這次頒獎典禮直播的收音不是很好，像是金曲歌后彭佳慧表演戲劇類原創歌曲獎時，就明顯感受到收音太小聲、聲音不夠純淨，許多觀眾認為非常可惜，不過至於是否設備有問題，金鐘主辦單位仍尚未出面回應。
但這些直播中途的插曲，仍沒有影響到楊小黎本次的主持評價，不少鄉民紛紛給予好評「控場語氣狀態都超好」、「楊小黎原來演過狗蛋大兵」、「這次紅毯主持人我給滿分」。其實楊小黎過去就讀政大廣電學系，再加上過往童星經驗，也讓她螢幕前臺風十分穩健，訪問流暢度也頗受好評。