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金鐘58／許瑋甯等6年摘金甜謝邱澤　想到「最愛的他」淚灑後台

▲許瑋甯等6年摘金甜謝老公邱澤，想到最愛的外公淚灑後台。（圖／記者蔡依庭攝）
▲許瑋甯等6年摘金甜謝老公邱澤，想到最愛的外公淚灑後台。（圖／記者蔡依庭攝）

記者蔡依庭／台北報導

許瑋甯等了6年終於為自己站上舞台，今（21）晚憑藉在《她和她的她》沉重的角色，拿下本屆金鐘獎迷你劇視后。她在台上邊講著感言邊有感覺，但等想講的時候就看到在倒數了，來不及感謝最愛的外公。她在拍攝時同時經歷外公過世，在後台受訪時哽咽噴淚，「謝謝他這麼愛我，心很糾結的時候他都在。」當然，她也不忘感謝老公邱澤：「謝謝老公一直在我旁邊，陪伴是最重要的。」

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▲許瑋甯在（圖／NOWnews攝影中心）
▲許瑋甯榮登新科迷你劇視后。（圖／NOWnews攝影中心）
許瑋甯此刻最想做的事就是「喝一杯」，透露邱澤目前在工作應該還不知她得獎，也不需要他給任何獎勵：「這種我自己獨立完成的事（就不用），現在最開心好好跟劇組工作夥伴們喝一杯，因為大家都不容易。」她接著說：「自己在詮釋這個角色的時候，自己把自己抓住，很開心獲得肯定，有被大家看到，有一個力量告訴自己做得很好。」

邱澤（圖／NOWnews資料室）
▲邱澤一直陪在老婆許瑋甯身邊。（圖／NOWnews資料室）
關於得獎感言，她坦言沒來得及說完，「該感謝的人一定要謝到，前面那個秒數超快，有些感覺要哽咽，但又看到在倒數的時候，就先把要講的先講完，瞬間就分心。」她第一秒哽咽的時候，就是被唸到名字時「那時候情緒是滿多的」。

說著說著就哭了，許瑋甯直言是想到已當天使的最愛外公「心很糾結的時候，他都在」。最後她想感謝造型團隊，因為她想走優雅風格，所以到今天最後一刻才拿到訂製禮服。至於獎金的部分，她沒有獨享，要請夥伴們吃吃喝喝。

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