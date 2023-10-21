金鐘58／蘇瀅獲新人獎下台繼續爆哭 感動道謝喊「波特王好帥」！
網紅蘇瀅（李夢純）首次跨界戲劇圈，出演電視劇《村裡來了個暴走女外科》，獲得第58屆金鐘獎「最具潛力新人獎」。她一上台就痛哭流涕，到後台訪問，蘇瀅一開口就又再次打開「水龍頭」，哭到無法自我，她直說「因為我內心壓抑很多感動」，她尤其感謝一路支持她演戲的老公，還有從擔心到反對到支持的爸媽。她直言金鐘「最具潛力新人獎」對她來講算一個敲門磚，「我終於進入到這個門了，然後推開這個門花了18年的時間」。蘇瀅雖已離開「聚暘新媒體」仍感謝前東家，及喊話「波特王好帥，謝謝你們！謝謝你們給我幫助，從『蘇瀅』這個名字改李夢純，從新演員的身份出發的時候，完全真心的獻上祝福」。
記者黃盈容／台北報導
蘇瀅坦言，她想過自己一定會哭很慘，結果就真的哭超慘。本來其實不敢想像獲獎，「我這次來參加這個典禮我就覺得，終於踏入這個殿堂了！」當喊到她名字時，蘇瀅驚訝到嘴巴閉不起來。
今老公也陪伴參加金鐘，蘇瀅說：「我覺得他在台下應該會哭的比我更慘。」老公一路支持她，而爸媽則是本來很擔心、反對，讓她一度離家出走。直到她帶著爸媽去看舞台劇才改變他們的態度。
她很驚訝有獎金，直言「我放棄了，蘇瀅這個網紅的身份，我用李夢純從零開始去成為一個演員，那有個過渡期，也會有一個陣痛期，但是我同時又希望我可以維持網路創作，希望可以將歡笑娛樂舒壓給別人」，所以希望將獎金用在影片創作。