稱馬英九總幽默回應批評 黃揚明酸：號稱「民主進步」卻不容監督
百萬訂閱YouTuber Cheap日前在專訪中提到，現在台灣公共議題討論的空間不大「相對於過去可以取笑前總統馬英九，現在罵民進黨是件很可怕的事情，可能被抄家，側翼媒體都很兇」，對此，媒體人黃揚明表示，過去馬英九被罵的亂七八糟，藍營也幾乎沒有人在網路上出征，他自己也在卸任影片說「我不是馬腦水母」幽默回應，反之現在號稱「民主進步」的民進黨，卻不能忍受監督政府的言論。
記者林莞茜／綜合報導
黃揚明今日在政論節目《週末大爆卦》上表示，Cheap算是「天然獨」世代，不可能是深藍、兩岸統一的立場，而且從小體會到的就是「民主、總統民選、言論自由」的氛圍，因此認為他對於政府施政弊端不會避諱，有話是會直接講出來。
黃揚明也回憶，過去馬英九時常被網友批評，還被《經濟學人》封為馬邦伯（Ma the bumbler）說是笨蛋，但當時沒有人被依社維法移送，藍營也幾乎沒有人在網路上出征，馬英九還在卸任那一年拍影片自嘲「我不是馬腦水母」，幽默回應外界批評。
話鋒一轉，黃揚明直酸「現在號稱『民主進步』的民進黨，卻沒有辦法忍受監督政府的言論，還動不動就講說『造謠』、『認知作戰』、『中共同路人』」，因此他建議，Cheap應該學丁特一樣，發一篇聲明「在台灣言論自由，僅限監督民進黨以外的政黨」。