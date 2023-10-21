瑞典環保少女發文聲援加薩！以色列回嗆：哈馬斯的火箭筒並不環保
今年20歲的瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg），不僅已經是全球知名的環保鬥士，針對近期的以巴衝突，童貝里也公開表態支持巴勒斯坦，在個人社群媒體發文呼籲立即停火，「為巴勒斯坦人和所有受影響的平民伸張正義和自由」，並在照片中舉著「與加薩站在一起」的標語。童貝里此舉引發以色列不滿，在社群媒體上回嗆說，「哈馬斯屠殺無辜以色列平民時，可沒有在火箭筒中使用可持續材料」。
記者倪浩軒/綜合報導
童貝里20日在個人的X（前身推特）和IG發文，表態聲援巴勒斯坦和加薩，童貝里強調「這個世界需要發聲，呼籲立即停火，為巴勒斯坦人和所有受影響的平民伸張正義和自由」。照片中童貝里與她的3位友人一同入鏡，童貝里手舉「與加薩站在一起」的標語，友人則分別拿著「解放巴勒斯坦」、「這個猶太人與加薩站在一起」、「現在就要氣候正義」。
童貝里的表態很快引起以色列的反擊，以色列在官方X發文標註童貝里，回嗆說「哈馬斯屠殺無辜以色列平民時，可沒有在火箭筒中使用可持續材料。那些在哈馬斯襲擊中喪生的受害者，也有可能是你的朋友」。
在童貝里的X與以色列的X底下，都能看到不同立場的民眾爭吵，有網友批評童貝里對於哈馬斯殺害以色列平民的行為隻字不提，也有網友模仿以色列的句型反諷以色列，「75年來，以色列封鎖加薩民眾，讓其生活在世上最大的露天監獄中，這一切也不是由可持續材料製成的」。
或許英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）的觀察值得重視，克萊弗利表示，「我們都在社交媒體和實際居住的社區中看見當前局勢變得多麼分裂和兩極分化」，克萊弗利呼籲各方克制，「我們必須確保哈馬斯不會獲勝，我們必須確保和平共處獲勝」。