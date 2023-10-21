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金鐘58／薛仕凌拿下最佳男主角　傻到「不敢相信」上台說不出話

▲薛仕凌以《台灣犯罪故事-出軌》拿下第58屆金鐘獎「最佳男主角」。（圖／三立）
▲薛仕凌以《台灣犯罪故事-出軌》拿下第58屆金鐘獎「最佳男主角」。（圖／三立）

記者陳雅蘭／台北報導

第58屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（21）日晚間7點在國父紀念館舉行，由鍾欣凌擔任主持人。本屆「戲劇節目男主角獎」由《台灣犯罪故事-出軌》薛仕凌拿下。

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▲《台灣犯罪故事-出軌》薛仕凌拿下第58屆金鐘獎戲劇類「最佳男主角」。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）
▲薛仕凌「不敢相信」封視帝。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）
薛仕凌聽到唱名傻住，摀臉皺眉後，由去年的視帝陳亞蘭牽上台領獎，他相當冷靜發表「極簡感言」，「我....哎....呼！謝謝支持我的家人朋友，謝謝辛苦的評審們，謝謝觀眾，謝謝我親愛的團隊，謝謝作品，我很幸運，再次謝謝大家，我會繼續努力，謝謝」。

本屆「戲劇節目男主角獎」入圍的還有：《模仿犯》吳慷仁、《台灣犯罪故事-生死困局》李銘忠、《模仿犯》姚淳耀、《牛車來去》蔡昌憲。

第58屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮播出平台為：三立都會台與公共電視（國內電視直播）、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道為金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。

▲薛仕凌是2023年視帝。（圖／NOWnews）
▲薛仕凌是2023年視帝。（圖／NOWnews）

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