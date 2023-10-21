金鐘58／楊大正突圍打敗《模仿犯》！口誤「感謝金曲」怪黃色東西
楊大正身為樂團「滅火器」主唱，今年唱而優則演，憑藉《我願意》以黑馬之姿打敗同劇的鄒承恩，以及呼聲極高的勁敵《模仿犯》陳博正、庹宗華，拿下本屆金鐘獎男配角獎。他金曲摃龜4次才拿下最佳樂團獎，但首次入圍金鐘就摘金，讓他感到不可置信，還口誤講成感謝金曲：「拿到這黃色東西（獎座）比較常是金曲，希望以後不要有這種口誤。」
記者蔡依庭／台北報導
楊大正典禮開始之前，看到演員陸續坐上位子時感覺非常魔幻，「沒想到有一天會跟喜歡的演員相提並論」，所以接下來都是以很輕鬆的心情在觀賞典禮，沒有想到會是自己得獎，才會表現得如此驚訝。
他當下很不可思議：「真的有這麼好的事情嗎？」他也表示，會努力在表演這條路精進自己，希望之後有機會常來金鐘獎。首次入圍金鐘就拿獎，和他拿金曲的心路歷程相比似乎容易許多，他說：「其實戲跟音樂是一樣，都是在講故事，是很真實的情感，2個身分都給予我養分，有新的體悟和成長，我也熱愛演員的工作。」
來演戲的時候，音樂作品自然會暫停，他開玩笑說：「我去演戲他們（團員）就很擔心沒收入，我得獎了你們就慢慢擔心吧！」至於拿到10萬元獎金，他笑說可以考慮分對方一點，但若是一半就太多了。