金鐘58／蔡淑臻等12年奪視后！一路哭到台上：這段旅程我不會忘記
第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（21）日晚間7點在國父紀念館舉行，由鍾欣凌擔任主持人，蔡淑臻以《村裡來了個暴走女外科》拿下戲劇節目視后，她從台下一路哭到台上，感謝角色原形小劉醫師、醫療顧問的協助，直言沒有他們故事沒辦法成立，「這段旅程的美好我不會忘記！」
記者楊穎軒／綜合報導
蔡淑臻哭著說，觀眾的回饋是她最大的榮幸，能夠體會身為女演員的價值，謙遜地說自己沒有高超演技，「演員是故事的載體，我以身為一名演員為榮，我想把獎獻給所有身在低谷的朋友，我相信那道光會以不同的形式展現，你們會找到路」，最後說：「謝謝我自己，謝謝！」
第58屆金鐘獎戲劇類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。