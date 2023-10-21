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打工仔樂了！NIKE將在中國實施「週休三日」新制　明年1月8日執行

▲NIKE大中華區宣布將從2024年1月8日起，實施「週休三日」的新工作型態，每週一到週四上班，範圍僅限於辦公室員工。（圖／翻攝自NIKE中國官網）
▲NIKE大中華區宣布將從2024年1月8日起，實施「週休三日」的新工作型態，每週一到週四上班，範圍僅限於辦公室員工。（圖／翻攝自NIKE中國官網）

記者倪浩軒/綜合報導

NIKE大中華區宣布將從2024年1月8日起，實施「週休三日」的新工作型態，每週一到週四上班，範圍僅限於辦公室員工。NIKE稱工作模式的改變是為了增強員工間的聯繫，與更好地服務消費者。

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根據中國媒體報導，NIKE大中華區發給員工的公司內部信被披露，信中提到將推出新的混合工作模式，從2024年1月8日起，實行每週工作四天，每週一到週四上班，範圍僅限於辦公室員工。信中解釋，工作模式的改變不僅是為了增強員工間的聯繫與合作，也是為了更好地服務消費者。

NIKE上月底公布最新財報，2023年6月1日至2023年8月31日，NIKE在全球達到營收129億美元，年增2%。而在大中華地區，同期的營收達17.35億美元，年增5％。大中華地區的表現優於全球，且若扣掉匯率因素影響，在大中華地區的營收成長還會更為強勁。

另一方面，越來越多中國企業開始嘗試「週休三日」新制，受到上班族熱烈的歡迎。不過，根據中國國家統計局資料，在9月份，中國就業人員周平均工時為48.8小時，若以每天工作8小時計算，每週平均工作日超過6天，打工仔的生活相當辛苦。

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