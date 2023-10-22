帶小孩出國注意！醫師提醒必備這箱　全家行前2周應接種流感疫苗

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此外，某些國外地區空氣污染較為嚴重，恐誘發孩子氣喘發作，若有病史，記得一定要攜帶氣喘藥物。
下機後如需長時間搭車，最好也準備暈車藥，且必須在出發前1小時服用才能發揮藥效，不過某些暈車藥不適用於年紀較小的孩子，行前可請醫師評估是否可用。
何一成也說，出國旅遊可依照目的地時間，行前每天調前或調後整睡眠時間1小時，如此到達旅遊地點較能適應當地時間；此外，搭機過程因長時間處於密閉空間，感染流感的機會較大，所以大人與小孩出發前都應接種流感疫苗，且因注射後2週才能達到預防效果，所以別忘記行前要規劃施打。
對於國外飲食安全，何一成則認為，水果選擇可剝皮的種類較好，例如香蕉、橘子等，而一般食物則宜避免生食，且為因應某些食物要用手抓著吃，家長最好隨時準備乾洗手等手部清潔用品。
如在當地要從事戶外活動，防止日曬很重要，何一成說，應備好長袖衣物、帽子、太陽眼鏡等，並塗抹防曬乳液，也建議使用紅色或黑色的陽傘，研究顯遮擋紫外線的效果較佳，或可選購特別以抗紫外線塗料處理的陽傘。
何一成表示，出外旅遊應事先充分準備，到達目的地後也要注意，唯有健康的身體才有快樂的旅程，一切的努力都值得。
🟡兒童出國注意事項
📍準備醫藥箱，應有退燒止痛藥如普拿疼、濕疹藥膏、抗黴菌藥膏、OK繃、優碘棉片、防蚊劑、防曬乳液，抗過敏藥物等。
📍醫藥箱內藥物不宜分裝，應放於原有容器並標識清楚。
📍若孩子有特殊疾病如氣喘，一定要攜帶相關藥物。
📍大人與小孩最晚應於行前2週接種流感疫苗。
📍餐飲避免生食，水果宜選可剝皮種類。
📍注意防曬。