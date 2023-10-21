112全國運動會台南魔幻開幕 選手之夜活力演出嗨翻全場

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行政院長陳建仁表示，全運會是全國最高的競技運動賽事，讓全國各地的精英聚集一堂可以展現揮汗苦練的成果，目前臺灣田徑、游泳、拳擊、射擊等項目，都已經取得了參加2024巴黎奧運的參賽資格，感謝每位選手的毅力和堅持，每一位都是臺灣之光。陳建仁感謝黃偉哲帶領了台南市與教育部體育署一起籌辦，克服登革熱疫情的嚴峻挑戰，讓選手可以安心上場參加比賽。
籌備會召集人黃偉哲表示，台南睽違16年未舉辦全國運動賽事，為了籌備今年的全運會台南努力很久，全城抱著辦喜事的心情一起歡迎來自全國各地最頂尖的運動選手，希望將最好的一面呈現給大家。今年開賽前台南整修14座場館，建造全臺灣首座符合國際標準了永大滑輪溜冰場，並啟用全新的安南水上運動中心，感謝中央挹注經費支持賽事，相信來自全國各地的運動選手，在完善的設施下一定會有最好的表現，台南市民也會全力以赴提供選手最好的服務。
112年全運會於10月21日至26日在台南各地運動場舉行，全運會籌備處特別邀請金獎製作團隊，由臺灣首位進入太陽馬戲團擔任主要舞者的張逸軍擔任總導演，運用台南400的文化底蘊，邀集了眾多國際級表演藝術菁英，以400年來原生族群的生活與傳說一路開展，連結大航海時代，讓世界認識臺灣。表演運用會場廣闊的全平面場域空間，以「歡迎入城」為設計概念，打造沉浸式大型古城劇場，展顯台南古都濃濃的歷史氣氛，帶領觀眾穿梭台南400。
今晚的開幕典禮由馬皓瑋代表所有選手、林聖峯代表全體裁判宣誓，並且由正港台南囝仔十項全能好手王晨佑，以及舉重精靈方莞靈共同點燃聖火。晚間選手之夜由魏如昀、Queen、鼓鼓呂思緯、李玉璽、Ozone、原子少年VERA輪番帶來活力表演，嗨翻全場。