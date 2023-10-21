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112全國運動會台南魔幻開幕 選手之夜活力演出嗨翻全場

▲112年全運會21日盛大開幕，全國各地運動好手礪兵秣馬集結台南（圖／台南市政府提供）
▲112年全運會21日盛大開幕，全國各地運動好手礪兵秣馬集結台南（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

112年全國運動會在台南舉辦，今(21)日在大臺南會展中心開幕，由總統蔡英文、行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲共同主持開幕典禮。

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▲總統蔡英文及台南市長黃偉哲主持全運會開幕典禮（圖／台南市政府提供）
▲總統蔡英文及台南市長黃偉哲主持全運會開幕典禮（圖／台南市政府提供）
蔡英文致詞感謝籌備會團隊和籌備會召集人黃市長的努力，蔡總統提到，今年的全運會全部比賽免費入場，也特地準備演唱會讓全運會更熱鬧與多元精彩；全運會不僅是選手的運動會，也是全民的運動會，她也邀請全國好朋友在全運會期間，來台南為選手加油，體驗台南的人文風情。


行政院長陳建仁表示，全運會是全國最高的競技運動賽事，讓全國各地的精英聚集一堂可以展現揮汗苦練的成果，目前臺灣田徑、游泳、拳擊、射擊等項目，都已經取得了參加2024巴黎奧運的參賽資格，感謝每位選手的毅力和堅持，每一位都是臺灣之光。陳建仁感謝黃偉哲帶領了台南市與教育部體育署一起籌辦，克服登革熱疫情的嚴峻挑戰，讓選手可以安心上場參加比賽。


籌備會召集人黃偉哲表示，台南睽違16年未舉辦全國運動賽事，為了籌備今年的全運會台南努力很久，全城抱著辦喜事的心情一起歡迎來自全國各地最頂尖的運動選手，希望將最好的一面呈現給大家。今年開賽前台南整修14座場館，建造全臺灣首座符合國際標準了永大滑輪溜冰場，並啟用全新的安南水上運動中心，感謝中央挹注經費支持賽事，相信來自全國各地的運動選手，在完善的設施下一定會有最好的表現，台南市民也會全力以赴提供選手最好的服務。

▲「歡迎入城」展現古都濃濃歷史氛圍，帶領觀眾穿梭台南400（圖／台南市政府提供）
▲「歡迎入城」展現古都濃濃歷史氛圍，帶領觀眾穿梭台南400（圖／台南市政府提供）
112年全運會於10月21日至26日在台南各地運動場舉行，全運會籌備處特別邀請金獎製作團隊，由臺灣首位進入太陽馬戲團擔任主要舞者的張逸軍擔任總導演，運用台南400的文化底蘊，邀集了眾多國際級表演藝術菁英，以400年來原生族群的生活與傳說一路開展，連結大航海時代，讓世界認識臺灣。表演運用會場廣闊的全平面場域空間，以「歡迎入城」為設計概念，打造沉浸式大型古城劇場，展顯台南古都濃濃的歷史氣氛，帶領觀眾穿梭台南400。


今晚的開幕典禮由馬皓瑋代表所有選手、林聖峯代表全體裁判宣誓，並且由正港台南囝仔十項全能好手王晨佑，以及舉重精靈方莞靈共同點燃聖火。晚間選手之夜由魏如昀、Queen、鼓鼓呂思緯、李玉璽、Ozone、原子少年VERA輪番帶來活力表演，嗨翻全場。


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