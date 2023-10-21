金鐘58／評審內幕曝光！蔡淑臻鬥贏安心亞 薛仕凌1票險勝李銘忠
本屆金鐘獎在今（21）晚順利落幕，戲劇評審總召唐美雲透露，蔡淑臻和安心亞闖進最後一輪，最後壓倒性勝利拿下視后；薛仕凌則是和李銘忠纏鬥到最後，以一票之差險勝。至於迷你劇的部分，許瑋甯到最後一輪投票，一次性就獲勝，和她一樣的只有男配角楊大正，也是一次性就獲勝。
記者蔡依庭／台北報導
唐美雲認為可以見到蔡淑臻花了很多功夫在揣摩「小劉醫生」，不過，一開始是由安心亞在《牛車來去》的突破演出較受矚目，尤其她從年輕到老的演出「不同年代不同層次」，令人驚喜，但投到最後的第3輪，蔡淑臻就將拉開比數，以壓倒性勝利獲勝，「讓人看到有別於以往只有在伸展台的蔡淑臻。」
男主角的部分，薛仕凌演技有目共睹，但還是和李銘忠、吳慷仁纏鬥，最後薛仕凌一票之差贏了李銘忠的原因是，「雖然我們看的是3集，但我們看的是他的演技，他活生生就出現在場景裡，就像是角色本人。」李銘忠其實挺受評審青睞，尤其來自馬來西亞的他有別於以往的表演，「以前會覺得他沒辦法融入我們的戲，但他在《台灣犯罪故事》也是活生生這個角色。」
評審投票總共有3輪，許瑋甯到最後一輪一次性獲勝，毫無異議；楊大正也是同樣情況，打敗呼聲最高的《模仿犯》陳博正、庹宗華的理由：「他唱歌到演戲，挑戰沒有台詞的角色，有台詞已經很困難了，何況是沒有台詞，看到最後」參選副總統的賴佩霞也是萬眾矚目的焦點，但最後敗給范瑞君，唐美雲再三強調：「不會因為參選影響投票，那是她私下的事情。」