味全龍奪季冠軍！必勝客9吋小披薩150元送可樂　百大封王優惠一覽

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即起另有百大季冠軍優惠陸續開跑，10月23日至10月31日期間，到必勝客全門市或電話訂購，告知優惠代碼「13730」享外送／外帶3個鬆厚大比薩666元起（限630元以下口味），再送1.25L可樂或兩杯玉米湯。
告知優惠代碼「13731」則享外帶兩個9吋鬆厚比薩299元（限410元以下口味），再加碼送副食3選1（1.25L可樂／兩杯玉米湯／3條德國芝心腸）。
◼味全龍封王百大優惠完整攻略
🟡美食餐飲類
📍必勝客
10月23日至10月31日期間，至必勝客全台門市或電話訂購，告知優惠代碼「13730」，享外送／外帶買3個鬆厚大比薩（限630元以下口味）優惠666元起（原價1890元），再送1.25L可樂或兩杯玉米湯2選1。
告知優惠代碼「13731」，享外帶2個9吋鬆厚比薩（限定410元以下口味）299元（最高價值820元），再送1.25L可樂／兩杯玉米湯／3條德國芝心腸3選1。
📍Estedía這一天異國廚房
10/23~10/26來店用餐出示味全龍季冠軍新聞並於Fb或ig打卡，四人同行消費滿$1499即贈炸物拼盤一份（價值$499）、兩人同行消費滿$759即贈加勒比海鮮花枝捲一份（價值169元）
📍HiQ褐藻生活館
歡慶味全龍封王龍字輩站出來10/24~29至褐藻生活館享龍虎斑生鮮魚排買1送1、重砲強打龍將鍋（御品海鮮鍋$1890）85折、封王驚喜鹽烤龍虎斑下巴買1送1
📍Hooters
10/23~10/26穿味全龍球衣前往Hooters全台門市消費滿500，即贈送西班牙星達姆啤酒330ML一瓶（不可外帶）
📍聖保羅烘焙
10/23~10/26至聖保羅烘焙官網 https://www.saintpaul.com.tw/ 輸入優惠代碼「DRAGONS」享全館商品任選兩件85折（優惠商品除外）
📍菲爾斯太太
10/23~10/26穿味全龍球衣至全台門市，享Mega Cookie夾心餅乾系列買3送1
📍嘉士伯 Brass Monkey Taipei
10/23~10/26穿味全龍球衣至Brass Monkey Taipei餐廳，享現場用餐點嘉士伯生啤酒買2送1優惠
📍拉圖爾精釀柴燒餐廳
10/23~10/26凡著紅色衣服來店內用，消費拉圖爾精釀啤酒4款套組，各一套組原價600，享封王優惠$500一組（限中杯口味）
📍Chilis奇利斯美式餐廳
10/26~11/30期間憑10月份味全龍主場賽事紙本票券/APP購票紀錄，至Chili's全台分店消費滿999即可兌換大杯台灣生啤（價值195元）或玉米脆片及莎莎醬（價值180元）
📍吉比鮮釀
10/23~10/26著味全龍球衣或出示任一周邊商品，於全台吉比鮮釀餐廳下午3點到5點每人消費滿300元，即可享不限組數鮮釀啤酒買一送一優惠（贈送啤酒需酌收原價10%服務費）
📍天母麻辣苑
10/23~10/31凡著味全龍周邊服飾來店用餐，享日本生食級干貝買1送1，原價每份300元（每桌限優惠1次）
🟡天母球場餐飲櫃
📍天母球場餐飲櫃 #DragonsKitchen狂龍廚房
冠軍戰賽事期間，消費滿100元即贈 #嗆司無限杯1杯 可無限續杯（每筆消費最多限贈2杯）
📍天母球場餐飲櫃 #德克士炸雞
冠軍戰賽事期間，於德克士天母棒球場門市消費即享以下好禮
好禮一：凡購買任一套餐加碼贈紫金QQ球乙份
好禮二：消費滿$399即贈得意杯乙個
好禮三：消費滿$399贈免費啃骨雞兌換券一張（可至全台德克士門市兌換，兌換期間至2023/12/31）
📍天母球場餐飲櫃 #必勝客
冠軍戰賽事期間，九吋鬆厚比薩口味3選2（超級總匯或鐵板雙牛或夏威夷）優惠價$400元（最高價值$920）；六吋鬆厚比薩第二個半價（以價高者計價）
📍天母球場餐飲櫃 #愛爾蘭瘋薯
冠軍戰賽事期間，愛爾蘭酷炫杯$150慶祝價，當天可無限續杯，邀您舉杯狂歡
📍天母球場餐飲櫃 #珍煮丹
冠軍戰賽事期間，消費任一飲品每杯現折$5
📍天母球場餐飲櫃 #摩斯漢堡
冠軍戰賽事期間，消費任一套餐加購腿塊$70即送紅茶
🟡大葉高島屋
📍大葉高島屋B1 #喫茶趣
10/19~10/31來店購買紅茶/綠茶，原價40~50元享同慶價買1送1（限量50組）
📍大葉高島屋B1 #108抹茶廊
10/19~10/31來店購買霜淇淋，原價118元同慶價第2支半價（限量50組）
📍大葉高島屋B1 #麗緻城
10/19~10/31來店購買柚香磅蛋糕，原價300元同慶價買1送1（每日售完為止）
📍大葉高島屋B1 #松本清
10/19~10/31來店購買MKLAB全方位綜合維他命＆鐵（乳酸菌Plus），原價359元同慶價199元
📍大葉高島屋B1 #咖樂迪
10/19~10/31來店購買亞爾托斯草莓微氣泡酒（750mL/瓶），原價450元同慶價299元
📍大葉高島屋B1 #NIEDEREGGER澤揚巧克力
10/19~10/31來店購買工藝禮讚（杏仁膏）禮盒，原價668元/盒同慶價買1送1
📍大葉高島屋B1 #燕之家
10/19~10/24來店購買即食蘆薈（150ml/瓶），原價150元同慶價買2送1
📍大葉高島屋B1 #OEC
10/19~10/24來店購買任一套餐即可以30元加購春捲（價值50元）、40元加購蝦捲（價值60元）
📍大葉高島屋B1 #MiNi吧
10/19~10/24來店購買鍋物即可以25元加購蝦子3只（價值50元）
📍大葉高島屋B1 #忠青商行
10/19~10/24來店購買套餐即可以98元加購忠青炸排骨（價值128元）
📍大葉高島屋B1 #朱記
10/19~10/24來店單筆消費滿1000元，即贈送鮮肉小籠包1籠（價值150元）
📍大葉高島屋B1 #韓鶴亭
10/19~10/24來店購買主餐即可以49元加購單格韓式小菜一份（價值60元）
📍大葉高島屋B1 #宮武讚岐烏龍麵
10/19~10/24來店購買主餐贈送栗子地瓜一份
📍大葉高島屋B1 #尖牙義式廚房
10/19~10/24來店購買主餐即可以55元加購八蒜麵包2入1份（價值70元）
📍大葉高島屋B1 #三也木瓜牛奶
10/19~10/24來店購買酪梨牛奶享第二杯85折優惠
📍大葉高島屋B1 #QQ嫩仙草
10/19~10/24來店任購3項商品，即贈送紅茶中杯一杯
📍大葉高島屋B1 #BBQ
10/19~10/24來店點購套餐（慢煎吐司、黃金炸物、飲品）享85折（另需收10%服務費）
📍大葉高島屋5F #勝博殿
10/19~10/24來店消費套餐即可以150元加購北海道直送雙味組合（價值200元）（另需收10%服務費）
📍大葉高島屋5F #兩班家
10/19~10/24來店用餐即可以999元加購兩班家帶骨王牛排乙份；購買水蜜桃燒酒享第二杯半價（另需收10%服務費）
📍大葉高島屋3F #藏王
10/19~10/24憑大葉高島屋聯名卡來店用餐，即可以399元加購義大利阿斯托力亞斯酒莊-御壽司氣泡酒乙瓶（價值800元）（另需收10%服務費）
📍大葉高島屋12F #禪
10/19~10/24來店購買鍋物/壽喜燒，即可以290元加購澳洲M9和牛乙份（價值620元）
📍大葉高島屋12F #大河屋
10/19~10/24來店購買任1主餐，即可以29元加購梅花豬或牛五花乙份（價值148元），每日限量20分，每桌限兌換一份（另需收10%服務費）
📍大葉高島屋12F #糖朝
10/19~10/24來店購買經典港式飲品系列同品項即享第2杯半價優惠（另需收10%服務費）
🟡新光三越天母店
📍新光三越天母店一館B1 #鄉間座
10/23~10/26來店消費穿紅衣享全品項9折
📍新光三越天母店一館B1 #澎沛
10/23~10/26來店消費穿紅衣享全面9折
📍新光三越天母店一館2F #JINS
10/23~10/26來店消費穿紅衣購買眼鏡或墨鏡現折300元（指定商品除外，不與其他折扣優惠併用）
📍新光三越天母店一館2F #瓦城
10/23~10/26來店消費穿紅衣享限量甜點乙份（每日限量20份，限內用，每桌限兌乙份，不限平假日，無消費金額限制）
📍新光三越天母店一館7F #1010湘
10/23~10/26來店消費穿紅衣享限量甜點乙份（每日限量20份，限內用，每桌限兌乙份，不限平假日，無消費金額限制）
📍新光三越天母店一館7F #勝博殿
10/23~10/26來店消費穿紅衣享冰飲乙份（紅茶/可爾必思/可樂）（每日限量20份，限內用，優惠恕不併用，不限平假日，消費點購套餐）
📍新光三越天母店一館7F #兩班家
10/23~10/26來店消費穿紅衣享辣炒年糕單點優惠價250元（每日限量20份，限內用，優惠恕不併用，不限平假日，消費點購套餐）
📍新光三越天母店一館5F #肉多多
10/23~10/26來店消費穿紅衣享小白蝦（6隻）乙份（每日限量20份，限內用，每桌限兌乙份，不限平假日，消費點購套餐）
📍新光三越天母店二館B1 #摩曼頓
10/23~10/26來店消費穿紅衣享95折優惠（部份商品除外）
📍新光三越天母店二館2F #老乾杯
10/23~10/26來店消費穿紅衣點限定套餐送特製泡菜乙份（每日限量25份，限內用）
📍新光三越天母店二館3F #大心
10/23~10/26來店消費穿紅衣點主食贈泰國奶茶
📍新光三越天母店二館3F #丸龜
10/23~10/26來店消費穿紅衣享單點全店佰元以上烏龍麵享免費中碗升大碗
📍新光三越天母店二館3F #春水堂
10/23~10/26來店消費穿紅衣享小杯冰珍珠奶茶*2+黃金香酥雞*1+黃金脆皮薯條*1+經典炸翅膀*1組合優惠價$495（原價$545）
🟡天母商圈
📍烘HOMEBAKERY & CAFÉ
10/21~10/27來店消費自製商品7折
📍成家小館天母店
10/21~10/27來店消費滿1000元送涼拌白菜心一份、1500元送豆沙鍋餅一份，2000元送銀絲卷+小菜（每日送完為止）
📍CoCo都可天母德行
10/21~10/27來店消費莓果系列買一送一
📍甜典16
10/21~10/27來店消費滿300送冷萃咖啡一瓶（價值110元，不累計）
📍炸雞大獅北市天母店
10/21~10/27來店消費臻寶系列XL含以上贈送黃金脆薯或獅紫薯薯二擇一
📍德州美墨炸雞
10/21~10/27來店消費火辣雞堡套餐優惠$190附配餐、飲料（原價295）
📍天徠小吃店
10/21~10/27來店消費內用滿999元，贈炸山藥捲一份（價值200元）
📍女娘的店
10/21~10/27來店消費內用滿999元，送餐後甜點炸芋丸（價值240元）
📍金鍋盃天母店
10/21~10/27來店消費享現金95折, 加贈一鍋招待一隻手打漿
📍多摩食堂
10/21~10/27來店消費每人滿$250元即贈一人份炸雞一份
📍小米包 Mia’s Bakery
10/21~10/27訂購小米包不限金額贈送一顆奶酥餐包（價值$40，需事先預約）
📍士東客家莊
10/21~10/27來店憑味全龍周邊相關物件，消費滿600元且在google 給予5星評論，即贈送金賞獎套餐（內含客家鹹湯圓、銷魂焢肉、回甘苦瓜）
📍喬治皮鞋
10/21~10/27來店消費全館商品滿仟減佰（滿1000減100，滿2000減200以此類推）
📍艾迪墨西哥餐廳
10/21~10/27來店消費生啤買一杯送一杯（不予與每日優惠同時使用）
📍花磚甜點
10/21~10/27來店消費享九折優惠
📍DOORS門片咖啡
10/21~10/27來店消費點主餐送全套餐（沙拉、湯、甜點，價值$149）
📍Exotica山珍海味
10/21~10/27來店消費全菜單（紅魚除外）內用可享85折
📍Motherblends Smoothie 臺北天母店
10/21~10/27來店消費享89折
📍餃當家
10/21~10/27來店消費即送麻醬小黃瓜一份
📍On The Road 義式手工冰淇淋專賣店
10/21~10/27來店消費買單球送一小球，買分享杯送獨享杯（贈送限口味同價位）
📍LANEW台北忠誠店
10/21~10/27全館LANEW正價商品第二件5折（價高者為第一件）
📍冰封仙果
10/21~10/27來店消費同品項甜湯限量買一送一
📍露特西亞麵包有限公司
10/21~10/27來店消費單筆滿$200，贈送一個棒球造型餅乾（or萬聖節造型餅乾，市價$70）
📍一間 快速手機維修包膜
10/21~10/27來店購買9H鋼化玻璃貼高透版iPhone買一送一
📍Caffé Rue Tianmu 路咖啡天母
10/21~10/27來店消費不限金額送咖啡兌換卷
📍Caffé Ruelle 巷子咖啡館
10/21~10/27來店消費不限金額送咖啡兌換卷
📍Papa Vito kitchen
10/21~10/27來店消費買2送1，買2片pizza送可樂330ml一罐
📍良作廚房
10/21~10/27來店消費餐點全面7折優惠
📍優格米Switch專賣店
10/21~10/27來店消費全館滿千送小禮
📍PokeLee
10/21~10/27來店消費雙主食折10元
📍客棧啤酒屋
10/21~10/27來店消費打95折及送小菜一份
📍CA Rolls′ 美日式料理
10/21~10/27來店消費內用9折並招待當日甜點，消費滿500加贈50元現金抵用卷、滿1000贈100元（依此列推）
🟡合作品牌
📍乖乖
10/23~10/26期間至PChome購買孔雀餅乾3入量販盒（原價149元），享味全龍封王優惠價108元
📍Footer
10/20~10/24期間輸入折扣碼「邁向總冠軍」單筆消費滿1,000即享9折優惠，附上訂單截圖於FOOTER粉絲團另可加抽味全練習襪
📍犀牛盾
10/23~10/26輸入「2023歡慶味全龍下半季冠軍」享味全龍聯名手機殼85折
📍O-GRILL
10/23~10/25至官網、O-GRILL旗艦店消費享全館任一商品85折起，味全龍聯名款商品另享特價8折，含味全龍xO-GRILL聯名款烤爐、味全龍xO-GRILL聯名款折疊收納箱等
📍撥撥貓砂
10/20~10/26輸入折扣碼「dragonschampion」結帳滿$999現折$100加贈貓草包1個，折扣碼有限用完為止
📍保力達
10/20~10/31至全家便利商店、7-11超商購買冰火鋁罐裝不限口味任選2件享優惠價69元
📍遠東SOGO百貨
10/23~10/25至遠東SOGO百貨台北天母店，憑SOGO APP會員贈50元電子美食優惠券，可全額抵用（限量500份），憑味全龍棒球賽事票根，再享購物禮遇
📍Engoo
10/23~10/31輸入「2023歡慶味全龍下半季冠軍」即可獲得3堂價值超過1200元之一對一線上英文課
📍台灣銀谷Phitenipsum
10/23~10/26至全台店櫃出示味全龍任何商品即可領取精美小禮（貼布乳液試用包等）
📍Phootime無框畫
10/22~11/15購買味全龍官方授權聯名商品，享全館滿千折百
🟡觀光娛樂
📍成美文化園
10/23~10/29著味全龍球衣入園享本人免費（原價$300），同行親友享半價優惠，優惠價為$150含50抵用券（至多三位）；另著味全龍球衣於園內拍照打卡，贈祈福木牌一個，一起祈求味全龍獲得年度總冠軍（免費入園不含園區消費抵用額度）
📍KIRABASE
10/23、10/24、10/26依序於信義／西門／三創基地推出 #小龍女練習生璦昀感謝祭，點主題套餐即可獲得璦昀隨機簽名生寫真1張（全3款），除餐點外消費滿$500另可獲得璦昀隨機簽名生寫真1張
📍台北市立動物園
10/28當日持2023下半季味全龍賽事紙本票券／APP購票紀錄，可至動物園遊客服務中心兌換龍型撲滿等紀念禮品
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！