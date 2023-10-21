金鐘58／《暴走女外科》、《牛車來去》奪大獎　播出平台看這裡

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《牛車來去》描述民國32年台灣經濟奇蹟起飛前的貧窮農家，安心亞飾演的農婦答應地主借腹生子，換取對方無償贈與一頭黃牛，希望藉此改善家人生活，翻轉命運，故事跨度3個世代，讓觀眾見證這段牛車走過的歲月，連結屬於台灣人酸甜苦辣、笑淚交織的時代記憶，劇迷誇讚全劇數條感情線引人共感，節奏拿捏得宜，角色塑造生動。
《台灣犯罪故事》製作精緻、觀眾帶入感強烈（Disney+播出）
原創台劇《台灣犯罪故事》由〈出軌〉詐保案、〈生死困局〉滅門血案、〈惡有引力〉姦殺案、〈黑潮之下〉冤獄案等4個改編台灣真實刑事案件的故事組成，探討人性的貪、嗔、癡、慢、疑、惡見、加害人犯罪的根源，以及被兇手擋住的人性光輝，也將鏡頭對向那些瑟縮在角落、渴望被理解的人們，本劇製作精緻，眾實力派演員飆戲飆得兇，觀眾帶入感強烈，評價不俗。
《我願意》警世脆弱人性、極盡諷刺（Hami Video播出）
《我願意》是台灣首部以邪教為題材的犯罪影集，取樣自國內外真實案例，邪教教主姚淳耀洞悉人性，操弄每個受傷且脆弱的靈魂，喪心病狂式的洗腦心靈成長團體學員，目的其實是建立唯我獨尊的大型造神現場、組織，以獲取個人利益，最後服從者幾乎以悲劇收場，極盡諷刺，為台劇十幾年來大膽、難得一見的異色作品。
《村裡來了個暴走女外科》喜劇外衣、探討醫療沉痾（Hami Video、MyVideo、LINE TV、Netflix、LiTV 線上影視播出）
改編同名小說的《村裡來了個暴走女外科》講述一名厭世女醫生被調至偏鄉醫院，親眼見聞小醫院的生死百態和困境，雖然該劇以喜劇包裝，演員和劇情較為浮誇，但並非插科打諢的無腦肥皂劇，內核藏著醫護、醫病之間的嚴肅議題，觀眾口碑不惡，預計明年開拍第二季。
《模仿犯》殺人魔計畫牽動劇迷糾結的心（Netflix播出）
《模仿犯》改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，敘述90年代後期的台灣，一起連環凶殺案與檢警掌握辦案公器、媒體圈使用新興第四權矛盾的依存關係，引發一場如恐怖操偶師失序表演的犯罪推理劇，本劇氛圍營造、演員表演都在水準之上，殺人魔泯滅人性的計畫牽動劇迷糾結的心，同時也是檢察官吳慷仁自我救贖的過程。
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