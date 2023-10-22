出席侯友宜桃園造勢大會　韓國瑜：明年大選是和平與戰爭的選擇

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韓國瑜說，張善政是典型的理工男，重視科學、重視績效、重視腳踏實地，做人處事一板一眼，很多人找女婿都要找理工男，就是因為正正派派、腳踏實地，未來桃園發展 肯定會在張的優質領導及市議會監督配合之下、桃園市民熱力擁護之下，一定會讓桃園市未來越來越好，發光發熱。
韓國瑜提到，美國總統拜登拜託國會通過1千億美金援助法案，要幫助烏克蘭、以色列，也提到台灣，他心裡很擔心 因為希望台灣人民幸福安定一代又一代，能過得快樂無憂的日子，但美國會通過的這個法案中，3個國家已經有2個在打仗了。
「一個判斷、一個決定」韓國瑜說，明年1月13日真的是中華民國國運最重要的一場選舉，如果兩岸繼續下去，就像前總統馬英九這兩天講的，都可以感受到戰鼓聲音一點一滴地擂起。他表示，上一代把中華民國交給我們，若現在我們讓中華民國陷入戰爭，完全沒有辦法交代過去，拜託桃園鄉親及台澎金馬及海外所有好朋友，「現在是一個決定，明年1月13日決定對了，我們將走向和平，決定錯了將走向戰場。」
韓國瑜語重心長表示，自己沒有必要恐嚇大家，台灣人口密度世界第二，不能打仗，一定要和平。他肯定侯說過「符合中華民國憲法以下的九二共識」，他全力支持，也希望侯當選總統後，能堅持中華民國憲法之下的九二共識，開展一條兩岸和平交流和和平發展的道路。
「明年1月13日3將是和平與戰爭的選擇」韓國瑜指出，很多人怕打仗，都在辦移民，但是廣大的台灣民眾很多都是辛苦老百姓，我們永遠愛台灣，生死都在台灣，未來也會埋在台灣，對於那些沒有經濟力量離開台灣的人能怎麼辦？
韓國瑜強調，把和平大門打開，不要有戰爭的陰影，是2300萬人最大的追求、最大的心願，絕大多數這麼善良的台灣人民就是希望能有平安、簡單、幸福的日子，政治人物尤其中華民總統有這個責任跟義務帶領我們走這條和平的道路，呼籲大家明年1月13日集中所有選票支持侯友宜及桃園所有立委參選人。
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