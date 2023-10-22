▲次世代 MINI Countryman 開放線上預售！

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全新世代MINI Countryman車身輪廓在經典的圓潤設計中增添直立肌理線條，描繪出冒險基因與率性風格，帶來不容忽視的越野風範。新世代設計語彙以極簡化不必要之繁複元素，聚焦MINI本質與設計，專注感受嶄新純粹的MINI氛圍。延續經典車身比例，車身尺寸與車室空間放大，帶來更加寬敞舒適的乘坐感受，亦提供最高達505公升實用行李廂收納空間，椅背傾倒後行李廂容量最高更可達1530公升。車側設計重點為流暢的新世代平整化把手，搭配MINI Digital Key Plus數位鑰匙功能，讓車主愜意享受每趟冒險旅程；醒目的車頭與車尾燈造型與3種車燈變化模式，行經之處皆散發引人注目的光芒。全新世代MINI Countryman運動休旅以創新大膽的思維塑造出無比專屬魅力，獨特身形讓人難以錯認。
全新迷你至簡設計語彙，代表MINI嶄新的獨特標誌與思維，在延續經典之餘，透過純粹但表現力十足的本質元素，持續激發無限創意的想像空間。
全新世代MINI Countryman在創新科技上擁有顯著的進化，使用全新MINI Digital Key Plus數位鑰匙功能，不需拿出智慧型手機也可無線解鎖車輛，優雅輕鬆進入座艙空間。開啟車門，隨即可見車壇首創十足吸睛的高解析度OLED互動式中央儀表，感受其科技氛圍；搭載全新MINI Operating System 9與全新語音助理，交織出嶄新且數位化的未來座艙布局，讓車主可以更直覺地透過圖像式邏輯或語音操作，整合其中的行車資訊更可讓駕駛可第一時間掌握車輛狀態。MINI引以為傲的個性化特質亦持續耀眼，透過全新的MINI Experience Mode將MINI獨一無二的創意鮮明刻劃，提供3~8種主題模式，不同模式下的螢幕主題與儀表台光影隨之表現，更可透過MINI APP或掃描螢幕顯示的QR Code上傳照片至OLED互動式中央儀表中，隨心打造屬於自己的百變風格，令人沉浸其中的數位化體驗讓每一趟遠行都加倍迷你。
MINI不僅以迷人的設計與靈活熱血的駕駛樂趣深受粉絲喜愛，MINI同時也在每趟旅程中成為車主最堅實且可靠的夥伴。全新世代MINI Countryman運動休旅全面搭載LEVEL2主動安全配備，全面升級駕駛輔助與停車輔助科技系統以守護行車安全，包含360度環景輔助攝影、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助的安全防護系統、變換車道與自動倒車輔助系統等功能，讓駕馭全新世代MINI Countryman盡顯輕鬆自適，安心地盡情享受MINI陪伴的每一刻。