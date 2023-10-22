金鐘58／薛仕凌奪第3座獎台上差點暈倒 曝心酸內幕「太丟臉了」
金鐘視帝薛仕凌昨（21）日再以《台灣犯罪故事-出軌》勇奪第58屆金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，也是他第3座金鐘獎。今他和李銘忠、林予晞出席慶功宴，坦言心情還是覺得很扯，「何德何能這麼幸運」。薛仕凌也透露，當下在台上真的超暈，差點暈倒，「什麼都聽不到，視線只剩一個點」，可能是沒吃東西血糖過低影響。他此刻只想趕快進食，「不要再叫亞蘭姐（陳亞蘭）扶我，太丟臉了。」
記者黃盈容／台北報導
薛仕凌以《台灣犯罪故事-出軌》在釜山影展奪下亞洲內容大獎的「男配角」，但金鐘卻是男主獎，讓部分網友質疑，薛仕凌表示：「那時候我有問，他們說報獎規定是符合的，我不知道背後原因」。
薛仕凌一直很謙虛，在台上得獎感言總是很短，他今認了真的沒準備感言，並表示，「我真的覺得不會得啊，然後就算得了，最想感謝公司的人。」他打算把10萬塊獎金拿去感謝團隊，剩下的要再湊成10萬捐出去給業界相關單位。
至於他和穩定交往10年的女友結婚基金？薛仕凌笑說：「再多得個幾個，沒啦！沒想這麼多。」
他為了進入角色，經常讓旁人感到不敢接近，他今透露，有次殺青後，工作人員找他合影，他當下開心合照，對方嚇到，「第一次看你笑」，他才驚覺自己因進入角色影響工作夥伴；像是林予晞也覺得他不好親近，直到殺青才發現薛仕凌是因進入角色，薛仕凌也對她說不好意思：「我不知道，沒有刻意，就是剛好進入角色，想自己的事情，還有就是導演說等下要做的事情頭很大！